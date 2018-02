Anklager vil have frikirkepræst udvist til USA

Ifølge tiltalen skal den 30-årige mand have forgrebet sig på otte unge fra en menighed i Silkeborg.

Tidligere under sagen har han erkendt at have haft et seksuelt forhold til en af de unge. Men det var frivilligt og ligeværdigt, har han hævdet.

Denne unge har oplyst, at de to havde seksuelt samkvem mellem 50 og 100 gange, har anklageren under et tidligere retsmøde sagt.

- Der er sket systematisk misbrug. Nogle af de unge er udsat for mange overgreb over en lang periode. Han satte dem op mod deres familier, siger anklageren i sin tale til retten tirsdag.

Yderligere kræver hun, at han forbydes at beskæftige sig med børn og unge, ligesom unge under 18 år ikke må opholde sig under samme tag som ham, beretter de to medier.

Den 30-årige opgav i april sidste år sit danske statsborgerskab. Måneden før var han rejst fra Florida, hvor han har boet de seneste år, til Danmark, hvor politiet stod klar med straffesagen.

Ifølge Midtjyllands Avis siger anklageren i øvrigt også, at forholdene i frikirken "er det tætteste, man kommer en sekt i værste fortolkning".

Forsvareren kræver sin klient frifundet. Dommen ventes i den kommende uge.