Anklager vil fængsle 20-årig vanvidsbilist efter voldsom ulykke

Retten i Lyngby oplyser i en mail, at sagen drejer sig om "vanvidskørsel", men det har ikke været muligt at komme i kontakt med anklager Kholuod Ibrahim forud for retsmødet for at få præciseret sigtelsens indhold.

Nordsjællands Politi har imidlertid i forbindelse med ulykken torsdag aften oplyst, at en 27-årig mand fra Gentofte kom alvorligt til skade. Politiet meldte efterfølgende ud, at hans tilstand trods de alvorlige skader var stabil.

Den anden part i ulykken var en 20-årig mand fra Hørsholm, som efter ulykken blev bragt på hospitalet med lettere skader.

Torsdag fortalte vagtchef Jakob Tofte, at den 20-årige i et blødt sving var kommet over i den anden vejbane. Her ramte han den 27-åriges bil delvist frontalt.

Hvad der var skyld i ulykken, havde man torsdag ikke klarlagt.

I sager om såkaldt vanvidskørsel kan der blandt andet være tale om, at føreren har været påvirket eller har kørt alt for hurtigt.

Folketinget vedtog i foråret en række lovændringer med overskriften "Vanvidskørsel skal stoppes".

I den forbindelse blev det fastslået, at for eksempel hastighedsforseelser på mere end 100 procent af det tilladte skal regnes som vanvidskørsel.

Også uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse - begge under særligt skærpende omstændigheder - og forsætlig fareforvoldelse i trafikken er ifølge lovpakken at regne for vanvidskørsel.

Grundlovsforhøret mod den 20-årige bliver efter planen indledt fredag klokken 11.30.