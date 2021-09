Anklager vil anke frifindelse i 34 år gammel drabssag

Det oplyser den 52-årige Herman Himles danske forsvarsadvokat, Henrik Hasseris Olesen.

Drabet fandt sted natten til den 28. juli i 1987. De to unge tyskere lå og sov i deres soveposer på dækket af "Viking Sally", da de blev overfaldet og tævet med en hammer.

Den 20-årige Klaus Schelke døde af sine kvæstelser. Hans 22-årige veninde Bettina Taxis overlevede, men blev invalideret for livet.

Herman Himle var dengang 18 år og på vej til en spejderlejr i Finland med færgen fra Sverige.

Han var den første til at finde Klaus Schelke og Bettina Taxis, der lå ilde tilredte og smurt ind i blod ved deres soveposer. Dengang blev han anset som et vigtigt vidne.

Efterforskningen af sagen stod på i flere år, før den i løbet af 1990'erne blev lagt på hylden.

Men i 2016 blev genoptog det finske politi efterforskningen af sagen, efter at Herman Himle havde sendt nogle sms'er til sin daværende hustru.

Her skrev han blandt andet, at han har begået drab to gange tidligere uden at blive straffet for det.

Men det var en joke, som blev til alvor, fortalte han i forbindelse med retssagen.

Da sagen behandlet ved Retten i Turku besluttede retten, at anklageren ikke måtte bruge tre politiafhøringer af Herman Himle under sagen. Afhøringerne blev foretaget i 2016, uden at Herman Himle havde en advokat ved sin side.

- I første omgang vil anklagemyndigheden have hovrettens tilladelse til, at de tre politiafhøringer kan bruges i ankesagen.

- Desuden har man foretaget yderligere efterforskning, som man vil have skal indgå i sagen, siger Henrik Hasseris Olesen, der nu vil gennemgå anklagemyndighedens materiale med Herman Himles finske forsvarer, Martina Kronström.

Hvis hovretten i Helsinki giver anklagemyndigheden lov til at bruge materialet, vil en egentlig ankesag kunne berammes retten.