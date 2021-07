Anklager vil afhøre præst i drabssag bag lukkede døre

I Nordsjællands Politi oplyser anklageren i sagen, at hun derfor har bedt om et såkaldt indenretligt forhør af den 45-årige mand.

Det er ikke på forhånd helt sikkert, at en præst, der er tiltalt for at have dræbt sin hustru, vil aflægge fuld tilståelse i et retsmøde i Hillerød 3. august.

- Der vil komme en begæring om dørlukning, siger anklager Anne-Mette Wedell Seerup.

Når forhøret er overstået, vil anklageren tage stilling til, om der er grundlag for at afgøre sagen som en tilståelsessag senere samme dag.

I givet fald kan dette foregå for åbne døre, oplyser anklageren.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun regner med, at præsten vil tilstå forbrydelsen, siger hun:

- Der er en forventning om, at han vil erkende.

I øvrigt siger Anne-Mette Wedell Seerup, at hun ikke har yderligere kommentarer eller oplysninger.

Thomas Gotthard er tiltalt for at have dræbt sin hustru, den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen, om formiddagen 26. oktober sidste år. Desuden anklages han for usømmelig omgang med lig.

Politiets efterforskning har været særdeles omfattende, siden hustruen blev meldt savnet.

Næsten tre uger efter hendes forsvinden blev præsten anholdt og sigtet i parrets hjem i Frederikssund. Siden 16. november har han været varetægtsfængslet.

Præsten nægtede sig skyldig, og i foråret besluttede anklagemyndigheden at rejse tiltale i en nævningesag, som efter planen skulle gennemføres i det sene efterår.

Men siden tog sagen en drejning. Midt i juni bekræftede politiet, at man havde fundet de jordiske rester af Maria From Jakobsen ved Sundbylille nær Frederikssund. Præsten havde udpeget stedet for politiet. Og flere medier erfarede, at han havde ændret forklaring og nu erkendte at have dræbt sin hustru.

Thomas Gotthard er søn af en præst. Siden 2014 har han været tilknyttet Ansgarkirken i Hedehusene. Før da var han sognepræst i Skibby og kordegn i Hillerød.

Ifølge et portræt i Kristeligt Dagblad var han præst på sin egen måde. Jævnligt spillede han guitar eller ukulele, ligesom han opførte rollespil for menigheden.

I kirkelige kredse har nogle ifølge avisen fået indtryk af en charmerende og sjov person, mens andre har beskrevet ham som magtfuldkommen og manipulerende.