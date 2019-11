Anklager sammenligner banden LTF med terrorbevægelse

Her skal retten afgøre, om banden er at betragte som en forening, der skal opløses. Sagen, der blev indledt i foråret, er torsdag gået ind i sin sidste fase: anklagemyndighedens afsluttende bemærkninger.

Og det er ikke i ordforrådet med forblommede vendinger, at anklager Emil Folker har hentet gloser til sin procedure.

- LTF har karakter af en terrorvirksomhed. Det er stærke ord at bruge, men det mener vi faktisk, lyder det fra anklageren.

Han henviser især til to sager, hvor banden har været involveret i overfald på fængselsbetjente. I den ene sag blev en betjent slået ned og knivstukket i benet. I den anden blev en betjent skudt i begge ben.

I begge sager har domstolene vurderet, at banden stod bag. Emil Folker siger i retten, at det hænger sammen med bandens forsøg på at få lov til at afsone i særlige afsnit - ligesom rockerne.

Det forsøgte banden tilbage i 2014. Men den fik afslag.

- Det er det, der gør, at det har haft terrorlignende karakter. Man har forsøgt at få myndighederne til at gøre noget, som man ellers ikke ville have gjort, siger Emil Folker.

Emil Folker og hans kollega Lasse Biehl har i alt 13 punkter, som efter deres opfattelse underbygger, at LTF er en forening med et ulovligt øjemed, som anvender vold og kriminalitet til at nå sine mål.

Ud over foreningens terrorlignende karakter henviser de blandt andet til, at foreningen inden for de seneste år har deltaget i tre væbnede konflikter, som tæller 63 skudepisoder med 17 tilskadekomne og 5 dræbte.

De henviser også til, at der er 31 personer, der er blevet dømt efter den særlige bandeparagraf i straffeloven. Det underbygger ifølge Folker og Biehl, at det er foreningen som sådan, der har kriminalitet for øje.

Politiet mener, at der i øjeblikket er 79 medlemmer af LTF. Godt halvdelen af dem sidder bag tremmer.

Først til januar vil Københavns Byret afsige dom i sagen og afgøre, hvorvidt LTF skal opløses. Den dom vil kunne ankes til landsretten og måske endda til Højesteret.

Indtil der er faldet dom i sagen, er banden forbudt.