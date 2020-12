Anklager på Bornholm vil straffe brødre med op til 16 år

Derfor bør de to brødre på 23 og 26 år idømmes en straf, der er en del højere end udgangspunktet for drab. Det fortæller anklager Anne Moe i Retten på Bornholm.

28-årige Phillip Johansen var værgeløs og blev udsat for en langvarig og voldsom mishandling, da to brødre 23. juni overfaldt ham om natten i Nordskoven på Bornholm.

- Phillip var værgeløs og uforberedt. Han havde ikke mulighed for at forsvare sig. Der er tale om langvarig, voldsom og brutal voldsøvelse.

- Det er min klare opfattelse, at drabet skal give mellem 14 og 16 års fængsel, siger hun.

Tirsdag formiddag har et enigt nævningeting i retten kendt de to unge mænd skyldige i drab. Anklager og de to forsvarsadvokater argumenterer efterfølgende for, hvordan det skal straffes.

Forsvarsadvokaterne Peter Secher og Henrik Stagetorn henviser begge til udgangspunktet for drab på 12 års fængsel.

– Det skal det også være i den aktuelle sag, siger Stagetorn.

Brødrene på 23 og 26 år har begge erkendt, at de tog med vennen Phillip Johansen ud i skoven, fordi de ville give ham "en lærestreg". De har i retten forklaret, at moren fortalte, at Phillip Johansen havde forgrebet sig på hende.

Men det var ikke meningen, at han skulle dø, har de sagt.

Det er under sagen kommet frem, at Phillip Johansen blev udsat for en brutal vold, som karakteriseres som mishandling.

Volden foregik ved en shelterplads i Nordskoven på Bornholm natten til 23. juni over mindst 15-20 minutter. Brødrene holdt pauser undervejs, og genoptog så volden.

Phillip Johansen blev væltet ned på jorden, og ifølge anklageskriftet fik han sat et knæ mod sin hals.

Han blev også tævet med en granrafte, stukket, slået med en flaske, slået med brandvarme ildragere og trampet i hovedet og skridtet med træsko.

Efterfølgende forlod de ham i skoven, og da Phillip Johansen blev fundet livløs dagen efter, blev han efter genoplivningsforsøg erklæret død.