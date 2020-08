Anklager ønsker cirka 40 retsmøder i sag om spionage og terror

En dansk straffesag om indsamling af millioner af kroner til terror i Iran og om årelang spionage for Saudi-Arabien er ikke bare usædvanlig i sig selv. Den har også et enormt omfang.

Det er kommet frem torsdag i Retten i Roskilde. Her har en dommer besluttet at forlænge varetægtsfængslingen af tre mænd.

Senere i august vil retten fastlægge de præcise datoer i den såkaldte hovedforhandling.

Endnu er de tre ikke blevet tiltalt. Men tidsplanen aftales allerede om kort tid for at undgå en alt for langvarig varetægtsfængsling, inden retten kan afsige dom.

Det var i juni, at Politiets Efterretningstjeneste og Midt- og Vestsjællands Politi fortalte om nye sigtelser mod de tre fra en eksiliransk gruppe med base i Ringsted.

På det tidspunkt sad de i forvejen varetægtsfængslet for blandt andet at have hyldet blodige angreb i Iran. Det var billigelse af terror, hævder politiet.

Mændene er knyttet til ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Bevægelsen kæmper for løsrivelse af et område fra Iran.

Politiet hævder, at de tre i løbet af seks år har modtaget mindst 20 millioner kroner fra en saudisk efterretningstjeneste. Pengene skulle gå til personer, grupper eller sammenslutninger, der begår terrorhandlinger.

I sigtelserne indgår også, at de fra 2012 til 2018 fra forskellige steder i Danmark skal have indsamlet oplysninger om iranske militære forhold, og at informationerne blev givet videre til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

De tre - der er i alderen fra 50 til 39 år - nægter sig skyldige. Men deres forklaringer kendes ikke, da retsmøderne er holdt for lukkede døre.

Torsdag er der forbindelse via videolink til de fængsler, hvor de er anbragt. De vinker til hinanden og til et par tilhørere i retslokalet i Roskilde.

Retsmødet ender med, at dommer Johan Larsen forlænger fængslingen til 3. september. Mændene overvejer, om de vil kære afgørelsen til landsretten.

Sagen er et tegn på, at en konflikt mellem Iran og Saudi-Arabien udspiller sig flere steder i verden.

Tidligere i sommer blev en norsk-iransk mand dømt for at have indsamlet oplysninger om én af de tre nu fængslede ASMLA-mænd i Ringsted for en iransk efterretningstjeneste. Et attentat i den midtsjællandske by var under forberedelse, fastslog retten.

Også i forhold til den nye spionsag fra Ringsted lurer store magter i kulissen. Og måske vil de skride til handling. I hvert fald nævnte anklager Rune Rydik denne fare i et tidligere retsmøde, da han sagde, at mændene måske vil flygte ud af landet, hvis de ikke er varetægtsfængslet.

"Der er tale om en usædvanlig sag med udenlandske statslige aktører med ikke ubetydelige ressourcer, som kunne være med til at unddrage de sigtede forfølgningen af sagen," hedder det i retsbogen.