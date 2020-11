Anklager mener brødres overfald i Nordskoven var drab

Brødrene tævede natten til 23. juni deres 28-årige kammerat Phillip Johansen til døde i Nordskoven på Bornholm. Men de ville ikke slå ihjel, har de forklaret. Før retten skal tage stilling, argumenterer anklager Anne Moe for, hvorfor der bør dømmes for drab.

- Når de udfører så grov vold, har de også accepteret, at Phillip vil dø, hvis de bliver ved, siger hun i sin procedure.

Phillip Johansen fik 39 læsioner, og vicestatsobducent Christina Jacobsen har fortalt, at hun ikke har set så slemme skader før. Skaderne har "karakter af mishandling", og de har bragt den 28-årige i en "svær smertepåvirket tilstand."

De to brødre har i retten forklaret, at deres mor fortalte, at Phillip Johansen havde forgrebet sig på hende. Derfor tog de 22. juni sent om aftenen med kammeraten ud i Nordskoven på en shelterplads, hvor de drak alkohol.

På et tidspunkt kørte de på tanken efter mere, og da de vendte tilbage overfaldt de Phillip Johansen. Han blev væltet ned på jorden, og ifølge anklageskriftet fik han sat et knæ mod sin hals.

Han blev også tævet med en granrafte, stukket, slået med en flaske, slået med brandvarme ildragere og trampet i hovedet og skridtet med træsko.

Efterfølgende forlod de ham i skoven, og da Phillip Johansen blev fundet livløs dagen efter, blev han efter genoplivningsforsøg erklæret død.

Brødrene smed ofrets sko og telefon i bålet, inden de efterlod ham. Men modsat anklageren mener Peter Secher, der er forsvarer for den ældste af brødrene ikke, at det er et tegn på drab.

" Det viser, at han skal ligge og lide " ikke dø. Han blev mishandlet. Men at efterlade ham i live er en atypisk drabsmetode.

- Men det, der skete, var groft. Det prøver jeg ikke at bagatellisere. Men skaderne hver for sig var ikke dødelige, siger Peter Secher.

Der har på sociale medier været spekuleret i, om drabet på den dansk-tanzanianske Phillip Johansen var racistisk. Men det kan anklagemyndigheden ikke bevise, påpeger Anne Moe.

Drab straffes som udgangspunkt med 12 års fængsel, men straffen kan eksempelvis hæves, hvis der er tale om mishandling. Vold med døden til følge straffes derimod mildere.

Først når afgørelsen om skyld er kommet tirsdag klokken 9, vil anklager og de to forsvarere argumentere for, hvilken straf der er passende.

/ritzau/

Der er kommet journalister fra nær og fjern for at følge sagen i byretten Rønne om drabet på 28-årige Phillip Johansen. Tirsdag afgør Retten på Bornholm, om tiltalte brødre skal dømmes for drab eller vold med døden til følge. Pelle Rink/Ritzau Scanpix

