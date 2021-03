Anklager kræver tre års fængsel til kvinde for demo-tale

Det skal koste en 30-årig kvinde mellem to et halvt og tre års fængsel at have opildnet til vold mod politiet og grov forstyrrelse af den offentlige orden i forbindelse med en demonstration 9. januar.

Den høje straf skyldes, at anklageren vil have hende dømt efter en særlig paragraf.

- Når hun ophidser en gruppe demonstranter til vold mod politiet, er det ulovligt, og når det sker, fordi Danmark er lukket ned af covid-19, så er det omfattet af paragraf 81d, siger Henrik Uhl Pedersen.

Paragraffen handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og kan hæve straffen til det dobbelte.

- Hun har været med til at anstifte til vold, hun har ledet demonstrationen og dirigeret forsamlingen af maskerede, mørkklædte mænd. Straffen skal ligge i den høje del af spektret og altså mellem to et halvt og tre års fængsel, siger Henrik Uhl Pedersen.

I mens han taler, bryder den mørkhårede kvinde, der er mor til to små børn, sammen og har svært ved at holde tårerne tilbage. Hun skjuler sit ansigt i hænderne flere gange og tørrer sine øjne med en serviet.

Forsvarer Hassan Mahmood argumenterer for, at hans klient, der nægter sig skyldig, skal frifindes.

- Hun siger "stop" flere gange. Faktisk 21 gange i den video, anklageren har lagt frem, siger hun på forskellige måder, at demonstranterne skal stoppe, siger han.

- Jeg mener ikke, at hun kan gøres ansvarlig for, hvad der sker i København den aften, siger Hassan Mahmood og tilføjer, at paragraf 81d ikke burde være i spil, da det vil være en for bred fortolkning af loven.

Kvinden er tiltalt for at have tilskyndet til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved en demonstration 9.januar.

Her holdt hun en tale, hvor hun blandt andet spurgte demonstranterne, om de var "klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde".

Demonstrationen var arrangeret af bevægelsen Men In Black og udviklede sig voldsomt. Det resulterede blandt andet i uroligheder på Rådhuspladsen.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 28. januar. I en retssag har den tiltalte altid mulighed for det sidste ord, og det gør hun brug af.

- Jeg håber, at retten når frem til det rigtige. Det er i hvert fald den forkerte heks, der bliver jagtet i denne sag, siger hun.

Dommen i sagen falder fredag klokken 12.30.