Anklager kræver seks år for at vaske sorte russiske millioner hvide

Godt nok levede en 47-årig litauisk kvinde ikke af kaviar og luksus, da hun i fire selskaber sørgede for, at millioner af kroner blev sendt ud i verden - men hun gjorde faktisk hvidvask til sin levevej gennem tre år.

Det er en de konklusioner, som en anklager fredag når frem til Retten på Frederiksberg i en sag om hvidvask af 166 millioner kroner.

Kvinden, der havde en central rolle i fire selskaber, bør straffes med fængsel imellem fem og seks år, lyder opfordringen fra Louise Pedersen, der er anklager i Bagmandspolitiet.

- Vi kan ikke sætte noget konkret beløb på hendes udbytte. Men vi kan se, at hun ikke har haft nogen anden officiel indtægt i perioden, siger hun.

Direktøren har de seneste år boet i Sverige, men hun arbejdede fra et par adresser i København. Hun har levet af sin opsparing, har hun fortalt.

I retslokalet virrer hun jævnligt med hovedet og ser forarget ud, da hun hører anklagerens lange tale. Hun nægter sig skyldig.

Ifølge Bagmandspolitiet mellemlandede udbytte fra kriminalitet i blandt andet Rusland i de firmaer, som den 47-årige styrede i København.

- Det virker på mig, som om hun er professionel i at hvidvaske penge for bagmænd, siger Louise Pedersen, der i øvrigt også beder om udvisning.

Også hendes søn og en bogholder er under tiltale. Her er beløbene henholdsvis tre og over 60 millioner kroner. Straffen bør være fængsel i henholdsvis halvandet og tre år, lyder kravet til domsmandsretten.

Sagen har været efterforsket med aflytning af telefoner og af lokaliteter, ligesom en mængde beslaglagt materiale er blevet undersøgt. Pengene er strømmet fra øst mod København, hvorfra de blev sendt videre til andre firmaer i udlandet.

I nogle tilfælde blev der faktisk købt noget reelt, men andre gange var det hele tomme kulisser uden noget indhold, hævder Bagmandspolitiet. Nykredit Bank stoppede for kundeforholdet, fordi transaktionerne ikke kunne forklares.

Kvinden har været varetægtsfængslet siden marts 2019, og under opholdet i cellen fik hun besked om endnu en sag. Denne sigtelse har et omfang, som får de 166 millioner til at ligne peanuts.

Politiet mistænker hende for at have deltaget i hvidvask af cirka 30 milliarder kroner gennem Danske Banks skandaleramte filial i Estland. Disse transaktioner skal være sket gennem en række selskaber med adresse i København.

Den aktuelle sag på Frederiksberg fortsætter sidst på måneden.