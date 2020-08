Anklager kræver rugemor idømt mindst to års fængsel

En 38-årig rugemor bør idømmes mindst to års ubetinget fængsel for groft bedrageri ved at have udnyttet tre barnløse pars inderlige ønske om at blive forældre.

Det mener specialanklager Anja Liin.

- Det er utroligt planlagt, og det er gennemført med en sjælden grad af kynisme, siger hun fredag i Retten i Roskilde.