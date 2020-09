Anklager kræver op til fire års fængsel for gruppevoldtægt

Hun mener, at der er beviser for, at de fire tiltalte - en 17-årig og tre 19-årige - voldtog en 15-årig pige i et skur ved Sofiendalskolen i Haslev natten til 2. maj.

- Det er usandsynligt, at en ung pige har lyst til at have sex med fire unge mænd på en øde legeplads midt om natten, siger anklager Charlotte Skovmand fredag i Retten i Næstved.

Af den grund går Charlotte Skovmand efter tre år og seks måneders fængsel til to af de tiltalte, mens de to øvrige risikerer at blive straffet med op mod fire års fængsel.

De to sidste risikerer længere straffe, fordi de ud over voldtægt er tiltalt for at have filmet dele af episoden. Da pigen er under 18 år, er der tale om børneporno.

Der er nedlagt påstand om, at den yngste af de fire udvises af landet. Han er oprindeligt fra Syrien, men har været i Danmark, siden han var 11 år.

Charlotte Skovmand kalder voldtægtssagen for en klassisk problemstilling:

- Den forurettede og de fire tiltalte var de eneste, der var til stede i skuret den pågældende nat, og derfor bliver det ord mod ord.

Under hele retssagen har der ikke været tvivl om, at der er foregået noget seksuelt i skuret.

Tre af de tiltalte erkender at have haft samleje med pigen, men de nægter voldtægt. Alle fire har desuden forklaret, at den fjerde mand ikke har rørt hende.

Temaet i forsvarernes procedure var tvivl, da de argumenterede for frifindelse af de fire unge.

- Vores lovgivning er bygget op sådan, at hvis domsmandsretten er i tvivl om udfaldet, så skal tvivlen falde ud til de tiltaltes fordel, sagde forsvarer Adam Henning-Bengtson.

Forsvareren henviste blandt andet til et af vidnerne i sagen, der ikke troede på, at voldtægten havde fundet sted.

- Jeg har hørt, at den 15-årige to gange før har påstået at være blevet voldtaget, hvor det ikke har været rigtigt, forklarede vidnet under et af retsmøderne.

Fredag eftermiddag er det planen, at en juridisk dommer og to domsmænd skal afgøre sagen, men på grund af et tidsmæssigt pres kan dommen ende med at blive udskudt.