Anklager kræver mindst ti års fængsel for seksuel afpresning

En 22-årig mand fra Varde står til mindst ti års fængsel for seksuel afpresning af 169 kvinder landet over.

Manden er tiltalt for at have presset piger helt ned til 11-årsalderen til at sende seksuelle billeder og videoer.

Han er også tiltalt for at have voldtaget en 16-årig pige i en skov, mens han bar maske og holdt hende fast under akten.

- Det er en ekstraordinær sag, vi står med. Dels fordi vi har så mange forurettede, dels på grund af karakteren af forholdene, siger anklageren.

Politiet har døbt sagen "Operation Sextortion" - en sammentrækning af ordene "sex" og det engelske ord for afpresning "extortion".

Ifølge anklageren er det den hidtil største sag af sin art herhjemme.

Den 22-årige har ifølge det 84 sider lange anklageskrift kontaktet kvinderne via sociale medier som Yubo og Snapchat.

Han har ifølge anklagen formået at få dem til at sende seksuelle billeder af sig selv.

Politiet fandt op mod 12.000 billeder og 500 videoer - en del af dem med seksuelt indhold, da man anholdt manden og ransagede hans bolig tilbage i april 2019.

Ifølge anklagen brugte han de tilsendte billeder til at kræve endnu flere billeder af kvinder.

Han truede med at offentliggøre de billeder, han allerede havde modtaget, hvis de ikke makkede ret.

Manden krævede for eksempel, at en pige på 12 år skulle røre ved sin kønsdel og klippe sin kønsbehåring, mens hun filmede det.

I andre tilfælde krævede han, at teenagepiger indførte genstande, eksempelvis en hårbørste og en deodorant, i deres kønsdel eller i anus.

- Han har bevidst villet overskride pigernes grænser, siger Rikke Brændgaard-Nielsen.

Sagen har ifølge anklageren haft store konsekvenser for de forurettede, hvoraf flere har afgivet forklaring i retten.

Nogle er så påvirket af skamfølelse, at de ifølge anklageren har haft tanker om selvmord.

Den tiltalte har erkendt sig skyldig i store dele af anklageskriftet.

Han har forklaret, at billederne fra kvinderne gav ham dels en seksuel tilfredsstillelse, dels en følelse af magt.

- Jeg har ikke fundet ud af med mig selv, om det var det seksuelle, eller om det var dominans. Det kan være lidt af begge dele. Når jeg gjorde det, fik jeg en slags magt, har manden sagt i retten.

Den tiltalte siger, at han i flere tilfælde ikke kendte til pigernes alder.

Desuden afviser han anklagen om at have voldtaget en 16-årig pige.

Der ventes dom i sagen 9. december.