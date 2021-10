Anklager kræver mindst 14 års fængsel for drab på Eddie Christensen

En 53-årig svensk mand, der mandag blev fundet skyldig i at have dræbt 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, står til mindst 14 års fængsel.

Den svenske mand, der siden 2012 har drevet virksomhed i Frederikshavn, blev mandag af nævningetinget kendt skyldig i drab.

Ofret blev først skudt med en revolver og siden brændt på et bålsted ved den 53-åriges landejendom i Frederikshavn.

Det har ikke været muligt at afgøre, om Eddie Christensen var død, da han blev anbragt på bålet.

Anklageren ser kun skærpende omstændigheder ved drabet, som han kalder "særligt hensynsløst og kynisk".

- Drabet havde karakter af en likvidering. Tiltalte var yderst målrettet, hensynsløs og kynisk i sine bestræbelser på at slå Eddie ihjel, siger Kim Kristensen i retten.

Udgangspunktet er 12 år for manddrab, men det bør efter anklagerens mening fraviges i opadgående retning grundet sagens brutale karakter.

En 46-årig svensk mand, der ligeledes er tiltalt i sagen, blev mandag frikendt for drab.

Men den svenske mand blev fundet skyldig i usømmelig behandling af lig.

Han havde selv erkendt den del af anklagen og forklaret, at han følte sig truet af den 53-årige til at hjælpe med at skaffe liget af vejen.

Det skal koste mindst et års fængsel, lyder kravet fra anklageren.

Han kræver også de to svenske mænd udvist af Danmark.

De brændte ligdele blev fundet i to olietønder på et lager i Frederikshavn tilhørende den 53-årige.

Retten har lagt til grund, at der var et skænderi mellem den 53-årige og Eddie Karl-Johan Christensen 9. maj 2020 forud for drabet.

Den 53-årige dræbte efter rettens vurdering også offerets hund, Rocco, med sin revolver.

Den svenske mand, der er kendt skyldig i drab, er ikke til stede ved strafudmålingen tirsdag.

Ifølge flere medier bekendtgjorde han allerede under skyldkendelsen mandag, at han ønsker dommen anket.

Der ventes endelig dom i sagen senere tirsdag.