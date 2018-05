Anklager kræver livstid for nedskydning af cyklister

Et højtstående medlem af banden Loyal To Familia (LTF) kræves idømt fængsel på livstid for blandt andet nedskydningen af to tilfældige cyklister på Nørrebro i København.

Den usædvanlige påstand fra anklager Jens Povlsen skyldes, at drabsforsøgene skete i forbindelse med en konflikt i bandemiljøet. Den omstændighed gør, at straffen kan forhøjes med op til det dobbelte.

- Jeg er godt opmærksom på, at det kan virke voldsomt i en sag om drabsforsøg, siger anklageren fredag i Københavns Byret.

- Men uanset hvordan man vender og drejer det, skal der idømmes livstid. Der er ikke anden mulighed, mener han.

Det var natten til 21. september sidste år, at det dengang 26-årige LTF-medlem bevægede sig dybt ind på den rivaliserende bande Brothas' territorium på Ydre Nørrebro.

Da han ved 01-tiden nåede frem til den yderste del af Nørrebrogade, trak han en pistol, og i løbet af mindre end et minut affyrede han 11 skud.

De første skud var rettet mod to forskellige forretninger, hvor medlemmer af Brothas ofte hænger ud. I den forbindelse var tre personers liv i fare, har nævningetinget i Københavns Byret tidligere slået fast.

Ingen af disse tre ofre, en 19-årig mand og to ekspedienter, blev dog ramt.

Herefter løb den tiltalte længere ind mod byen, og ved Den Røde Plads rettede han våbnet mod to tilfældige cyklister.

En 32-årig svensk kvinde blev ramt i ballen, mens en mand i midten af 30'erne blev strejfet af et projektil.

- Der er tale om et bandemedlem, der har været med til at trække helt tilfældige mennesker ind i den her konflikt. Det er en forbrydelse, der udfordrer samfundets grundlæggende værdier, siger anklager Jens Povlsen.

Under sagen har den tiltalte erkendt skyderiet. Dog har han afvist, at han skød for at dræbe, ligesom skuddene ifølge ham ikke faldt i forbindelse med den verserende bandekonflikt.

Derimod hævder han, at han ønskede at hævne en parkeringsstrid fra tidligere på dagen, hvor en person skal have spyttet på ham.

Men den forklaring afviste samtlige dommere og nævninger, da de afsagde kendelse om skyld tidligere på ugen.

Selv om den tiltalte således er skyldig i tre tilfælde af livsfarlig fareforvoldelse og to tilfælde af forsøg på manddrab, afviser forsvarer Berit Ernst påstanden om livsvarigt fængsel.

Advokaten påpeger, at et drab som udgangspunkt straffes med fængsel i 12 år. Derfor mener hun, at det ville være rigtigst at holde sig under det.

- Der er ikke nogen, der er afgået ved døden. Strafposition herfra er ti års fængsel og højst 12 år, siger hun.

Dommen i sagen ventes fredag eftermiddag.