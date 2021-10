Anklager kræver høj straf efter ny lov mod vanvidskørsel

For et år siden ville straffen for i en brandert og med for høj fart at køre et barn ihjel og derefter stikke af ligge i underkanten af to års fængsel. Men nu om dage skal straffen være langt højere.

Det siger anklager Iben Grønbæk torsdag i Retten i Nykøbing Falster, hvor en 29-årig mand er tiltalt for med en promille på 2,08 at have kørt 11-årige Lærke Petersen ihjel på Skelstrupvej mellem Hunseby og Maribo.