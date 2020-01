Anklager kræver hårdere straf for voldtægt i borgmesterseng

Det mener senioranklager Emil Folker, som i Østre Landsret torsdag kræver manden idømt fængsel i et år to måneder. Det vil dermed være en skærpelse af straffen, der i byretten lød på et års fængsel.

En 31-årig mand, der i september blev dømt for en voldtægt, som blev begået i teknik og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens seng, skal have en hårdere straf.

Anklageren ønsker, at straffen skal være netop et år og to måneders fængsel, da det ifølge ham er normal praksis ved voldtægtssager, hvor der dømmes, fordi offeret ikke kunne modsætte sig.

I byrettens dom blev der lagt vægt på, at kvinden var ude af stand til at gøre modstand.

Emil Folker fortæller, at der ikke er tekniske beviser for, hvor fuld kvinden var, da voldtægten skulle være sket. Men han finder hendes forklaring troværdig.

- Jeg kan slet ikke få øje på, hvorfor (kvinden, red.) ikke skulle have fortalt sandfærdigt om det her? Skulle hun have nogen interesse i at overdrive?

På samme måde mener anklageren heller ikke, at Ninna Hedeager Olsen har nogen grund til at komme med en usand forklaring.

Den 31-årige mand vil derimod frifindes i sagen. Han var sikker på, at kvinden var vågen. Han tænker, at hun havde flere muligheder for at sige fra.

Det var om søndag morgen 31. marts sidste år, at borgmesteren, kvinden, manden og en fjerde person endte sammen i borgmesterens seng efter en fest og bytur.

Her lå de alle fire og talte, inden de faldt i søvn. Efter kort tid vågnede manden og havde lyst til sex. I løbet af aftenen havde han haft flere samtaler med kvinden, og de havde også kysset.

I sengen tog manden også på borgmesteren. Det mener han selv, var en fejl, og han forklarer, at han stoppede, da han opdagede, at han tog på hende.

Det forhold blev han også dømt for i byretten. Retten fandt dog ikke, at han rørte borgmesteren på brysterne, men at han havde taget fat om hendes hofter.

Emil Folker er dog ikke helt enig med byretten.

- Helt overordnet set er jeg næsten stort set enig i det, som byretten afsagde - på nær det i forhold til, om han også tog Ninna Hedeager Olsen på brystet, siger senioranklageren.

Og selv om Ninna Hedeager Olsen har fortalt, at hun ikke tager det tungt, at hun blev rørt på brystet, så skal der dømmes, mener han:

- Det er ikke afgørende, hvordan offeret opfatter tiltaltes handling, siger Folker.