Anklager kræver fem år for svindel med udbytteskat og bestikkelse

En sagsbehandler i Skat havde 46 års ansættelse bag sig, inden han fratrådte i 2016. I Retten i Glostrup er han tiltalt for groft bedrageri, da han sørgede for, at en ven i USA uberettiget fik refunderet mere end 37 millioner kroner i udbytteskat. Samtidig modtog han bestikkelse for to millioner kroner, hævder Bagmandspolitiet.

Foto: Free/Colourbox