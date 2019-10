Anklager kræver fængselsstraf til Citybois-sanger

Han er tiltalt for at have delt to forskellige videoer med personer under 18 år i en seksuel situation via Facebooks beskedtjeneste Messenger tilbage i 2015.

Den slags er at regne som udbredelse af børneporno og bør ifølge anklagemyndigheden udløse en betinget fængselsstraf.

Han var 16 år, da han delte videoerne, og gik i niende klasse. Men han var allerede blevet landskendt gennem underholdningsprogrammet "X Factor".

Under Citybois-sangerens forklaring i retten fortæller han, at han ikke husker i detaljer, hvorfor han delte videoerne, da det er mange år siden.

Han husker heller ikke, hvorfor han selv fik dem tilsendt af personer, han dårligt nok kendte. Men han husker, at han selv sendte videoerne til tre venner som, han mener, havde bedt om dem, lyder det.

- Jeg kan huske, at videoerne er noget seksuelt, ellers kan jeg ikke huske andet, end at jeg troede, at de (personerne i videoerne, red.) var ældre end mig, siger den 20-årige sanger.

- Jeg gik kun i niende klasse og har ingen anelse om, hvorfor jeg sendte dem videre. Jeg var ung og naiv. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på, siger han.

Sagen er en del af den såkaldte Umbrella-sag, hvor flere 1000 personer er sigtede eller dømte for at have delt de to videoer på Messenger.

En dengang 15-årig pige og en jævnaldrende dreng medvirker på de krænkende videooptagelser med seksuelt indhold.

Ifølge hans advokat Luise Høj nægter sangeren sig skyldig.

Selv om han faktuelt har delt børnepornografisk materiale, kræver det nemlig, at han burde have indset risikoen for, at de medvirkende var under 18. Ellers kan man ikke dømmes.

En bistandsadvokat for den forudrettede pige er også til stede i retten for at tale for pigen, der stadig er påvirket af situationen psykisk, lyder det.

Citybois-sangeren har en del tilhængere med sig i retten, men den anden del af duoen, Thor Farlov, er ikke til stede i retten.

Ifølge anklagemyndigheden bør Anthon Edwards Knudtzon straffes med 20 dages fængsel og betale et erstatningskrav til pigen og drengen i videoen. Fængselsstraffen bør dog gøres betinget - det vil sige, at den i udgangspunktet ikke skal afsones.

Desuden skulle Citybois have optrådt til TV2's Knæk Cancer-show, der afholdes lørdag.

Som følge af tiltalen meldte TV2 torsdag ud, at bandet ikke deltager i showet alligevel.