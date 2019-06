Anklager kræver et år til politiker for vold mod børn i 20 år

Gennem næsten 20 år slog en politiker jævnligt et af sine børn med knyttet hånd, hævder en anklager mandag i et retsmøde i Retten i Roskilde.

- Volden er udøvet vilkårligt, når den tiltalte er blevet sur over et eller andet, siger hun.

Kravet er fængsel i ikke under et år. Dommen vil blive afsagt 3. juli.

Den tiltalte, der er beskyttet af navneforbud, nægter sig skyldig. Hun påstår, at det ældste af tre børn, der blev smidt ud og ikke bor hjemme, har manipuleret sin lillebror til at komme med en løgnehistorie. Motivet skulle være at få hævn over moren.

- Det er en sørgelig sag, siger politikerens forsvarer, advokat Mads Krøger Pramming.

- Det er hele min klients karriere, der står på spil i forbindelse med denne sag. Derfor er der ekstra meget på spil, siger han til retten.

- Der er ingen som helst fysiske eller tekniske beviser, pointerer forsvareren.

Politiet modtog anmeldelsen i januar. Det yngste barn ville ikke tage hjem fra skole. Han fortalte, at han var bange for at blive slået. En lærer har fortalt, at vedkommende ikke i sine 15 år som lærer har set et så bange barn.

I en videoafhøring i slutningen af januar fortalte drengen senere, at han gennem mange år var blevet tildelt "lammere".

Men i juni, da anklageskriftet var blevet udfærdiget og sendt til retten, trak han under en ny afhøring sin oprindelige forklaring tilbage. Den tror anklageren dog ikke på, fremgår det.

- Jeg ser en stærkt presset dreng, der har det elendigt. Han påtager sig hele skylden for familiesituationen, siger Kirsten W. Jensen.

I den forbindelse kritiserer hun i skarpe vendinger en kommune for at tillade, at den tiltalte og hendes mand fik samvær med drengen uden overvågning. Dette er "stik imod alle regler", lyder det.

- Der er ikke noget at sige til, at han er blevet så presset, at han vælger at kapitulere, siger Kirsten W. Jensen.

I tiltalen indgår en episode fra januar i år. I frostvejr blev den yngste iført t-shirt og underbukser af moren skubbet ud på terrassen. Moren skal have åbnet og lukket døren og givet ham Lego-legetøj, som han skulle puste fri for støv, hævdes det.

Også det mellemste barn er ifølge anklagemyndigheden blevet slået gennem mange år. Dette afviser han.