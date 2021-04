Anklager kræver dømt indbrudstyv frifundet efter DNA-tjek

I 2019 blev en mand i Københavns Byret idømt tre måneders betinget fængsel for to indbrud, men nu vil anklagemyndigheden i en ankesag i Østre Landsret krævet ham frifundet for det ene af dem.

Det oplyser Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

I byretten erkendte manden det ene indbrud, men nægtede det andet. DNA-bevis førte dog til, at han blev dømt for begge indbrud.

Siden er det dog sået tvivl om nøjagtigheden ved den måde DNA-spor blev sammenlignet med DNA-profiler.

Tidligere brugte man et system med DNA-profiler på ti punkter. De er siden blevet sammenlignet med DNA-spor med 16 punkter, men en anden indbrudssag fra 2019 viste, at det ikke er sikkert nok.

Her blev en håndværker i både by- og landsret dømt for et indbrud, som han hele tiden nægtede at have begået. Men han blev dømt, da hans DNA-profil med ti punkter pegede på ham som gerningsmanden.

Efter landsretsdommen bad hans forsvarer om en ny DNA-test med 16 punkter. Den nye test såede alvorlig tvivl om, hvorvidt han var gerningsmanden. Hans sag skal nu gå om.

I kølvandet på den sag blev det besluttet, at alle sager siden 2012, hvor en DNA-profil med ti punkter er blevet sammenlignet med en personprofil på 16 punkter, skulle gennemgås.

Det er i forbindelse med denne gennemgang, at anklagemyndigheden nu vil have Østre Landsret til at frifinde den dømte mand for det ene indbrud.

- Danmark kan som retssamfund naturligvis ikke leve med, at uskyldige bliver dømt. Derfor har vi anket det ene forhold til frifindelse, så retten har mulighed for at tage stilling til den del af sagen igen, udtaler statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas.

Ifølge Rigspolitiet har politikredsene nu afsluttet gennemgangen af omkring 12.100 af de i alt cirka 12.900 sager, som gennemgangen omfatter.

Der er ikke fundet andre sager end de to omtalte, hvor anklagemyndigheden har fundet grundlag for frifindelse.

Rigspolitiet regner med, at den endelige redegørelse om gennemgangen af DNA-sagerne er klar i starten af august.