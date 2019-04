Anklager kræver 30-40 dages ubetinget fængsel til Paludan

Flankeret af sin forsvarer, Anders Nemeth, tager Paludan til genmæle over for de beskyldninger, som senioranklager Danni Richter Larsen fra Københavns Vestegns Politi præsenterer ham for.

Formanden for partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, afviser fredag i Retten i Glostrup, at han har brudt loven ved at overtræde den såkaldte racismeparagraf.

Paludan er anklaget for i en youtubevideo at have overtrådt straffelovens paragraf 266 b.

I anklageskriftet indgår en længere passus, hvor Paludan blandt andet taler om "de fleste negere i Sydafrika" og personer med lav intelligens. Og det er den kobling, som ifølge anklagemyndigheden er ulovlig.

Og det skal koste en fængselsstraf, lyder det fra Danni Richter Larsen.

- Jeg mener, at straffen bør ligge på mellem 30 og 40 dage fængsel, og at udgangspunktet bør være en ubetinget fængselsstraf, lyder det fra senioranklageren.

Rasmus Paludan selv afviser, at han på nogen måde har givet udtryk for, at sorte i Sydafrika - eller sorte i det hele taget - skulle være mere eller mindre intelligente end andre.

- Nej. For det er åbenlyst ikke tilfældet, lyder det fra partiformanden, der nyder stor popularitet blandt unge brugere af YouTube.

Paludan, der i øvrigt er advokat, afviser desuden, at videoen, som blev optaget for et års tiden siden, har propagandakarakter. Netop det er en del af anklagen mod ham.

Og da Danni Richter Larsen spørger om, hvorvidt formålet med videoen var at påvirke den offentlige mening, lyder svaret fra Paludan:

- Nej. Det var egentlig for at blive kendt. Vi var afhængige af, at jeg blev en offentlig kendt person, fortæller den anklagede partiformand.

Paludan forklarer, at hans mening med videoen alene var at sige, at de sydafrikanere, som stemmer på partiet ANC er ubegavede, fordi partiet trods mange år ved magten ikke har skabt gode forhold i landet.

Forsvarsadvokat Anders Nemeth taler dundrende for, at der skal ske frifindelse i sagen. Det handler om ytringsfrihed, lyder det fra Nemeth.

- Hvis jeg sagde, at alle der stemte på et givent parti i Folketinget er ubegavede, så er det helt åbenbart, at det ikke ville være en overtrædelse af paragraf 266 b, lyder det fra advokaten.

Der ventes dom i sagen senere fredag.