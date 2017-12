Anklager kræver 16 år for drab og partering af rocker

- Det er sådan, at samtlige dommere og nævninger er enige om kendelsen, siger retsformand Anne Ersbøll.

Retten har lagt til grund, at det var et opgør om gæld, som førte til drabet, der foregik i den 34-åriges lejlighed i Ballerup.

Manden er desuden kendt skyldig i anklager om at have tvunget en tredje person til at udføre parteringen af Kevin Joel Andersen. Den tredje person blev holdt fanget i lejligheden i flere dag og mishandlet groft af den 34-årige.

- Vi kan slet ikke forestille os - og heldigvis for det - hvordan han har oplevet det, lyder det fra specialanklager Morten Frederiksen.

Den 34-årige påstår, at han handlede i nødværge. Han har hævdet, at han dræbte Kevin Joel Andersen under et slagsmål, og at han derefter stak ham en række gange i panik.

Men den påstand har retten tilsidesat. Den stemmer ikke med de retsmedicinske undersøgelser i sagen.

De viser, at et af de potentielt dræbende stik var et seks centimeter dybt hug i offerets nakke, som efter alt at dømme er blevet udført, mens offeret lå på maven.

Stikket var egnet til at lamme offeret og ville efter noget tid kunne medføre døden. Derudover fik Kevin Joel tre andre stik, som var potentielt dræbende.

Offeret havde også flere afværgelæsioner, hvilket tyder på, at han har været i live under stikkene.

46 stik eller snitlæsioner blev der i alt fundet på offeret.

Det brutale drab, frihedsberøvelsen og det, at den tredje mand blev mishandlet og tvunget til at partere Kevin Joel Andersen i fire dele, gør ifølge Morten Frederiksen særdeles grov.

- Min påstand er derfor fængsel i 16 år, lyder det fra Morten Frederiksen.

Men det er for meget ifølge forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen. Han mener, at retten skal lægge vægt på, at der har været et slagsmål og en tilspidset situation.

- Min påstand er fængsel i 11 år. Jeg er ikke enig i, at der ingen formildende omstændigheder er i denne her sag, lyder det fra Storm Thygesen.

Retten vil senere torsdag afsige dom i sagen og i den forbindelse træffe afgørelse om, hvilken straf den 34-årige skal have.