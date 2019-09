Anklager kræver 14 års fængsel til fotograferende drabsmand

På den baggrund går hun efter en straf, der ligger over de 12 år, som drab normalt udløser:

- Der er tale om mindreårige børn, der med al sandsynlighed har set noget af det, der er sket. Det er ualmindeligt skærpende og taler for at udmåle en straf, der ligger mærkbart over de 12 år, siger Birgitte Ernst.

Hun kræver manden idømt 14 års ubetinget fængsel og efterfølgende udvisning.

Den sorthårede mand med sorte skægstubbe lytter til anklagerens ord via en tolk. Han er tyrkisk statsborger.

Fra 2015 til 2018 boede han sammen med den nu afdøde kvinde. I den periode fik de tre børn sammen.

Men parforholdet slog gnister, har flere vidner berettet.

Der var flere gange højlydte skænderier, og møbler som fløj gennem lejligheden, har de fortalt.

9. september sidste år kulminerede det tilsyneladende.

Kvinden var på det tidspunkt flyttet ud af lejligheden og boede sammen med en ny kæreste.

Da hun - på mandens opfordring - indfandt sig i lejligheden den skæbnesvangre søndag i september, blev hun angrebet af manden.

Han har forklaret, at han stak hende med en køkkenkniv fem til seks gange.

Den tiltalte hævder, at kvinden var psykisk ude af balance og flere gange tidligere havde været voldelig over for ham.

Så da han greb køkkenkniven, skete det ifølge mandens forklaring i selvforsvar.

Den tiltalte erkender samtidig, at han tog billeder af den døende kvinde og sendte dem til to personer.

I en ledsagende besked skrev han blandt andet: "Har slået horeungen ihjel - endeligt".

Manden erkender at have delt billederne med to personer. Men det gjorde han for at vise, hvad der var sket og for at skaffe hjælp, har han forklaret.

Ordvalget husker han ikke.

Anklageren mener, at brugen af ordet "horeunge" afslører, at jalousi var en del af motivet:

- Han (den tiltalte, red.) var vred over, at hun ville skilles. Og han var i særdeleshed vred over, at hun havde fundet en ny kæreste, siger Birgitte Ernst.

Ud over fængsel kræver hun manden udvist med indrejseforbud for bestandigt.

Det afviser forsvareren, Haci Önal, med henvisning til de tre børn, der alle er danske statsborgere.

En udvisning af manden vil ifølge forsvareren ikke være i børnenes tarv og i strid med de internationale konventioner, Danmark har tiltrådt.

Der falder dom i sagen på mandag.