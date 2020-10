Anklager kalder sag med trafikdræbt femårig for tragisk

- Der er tale om meget alvorlige sigtelser.

Sådan siger en ledende anklager i Københavns Politi fredag eftermiddag efter et retsmøde på Frederiksberg.

Her er en ung bilist blevet varetægtsfængslet for i onsdags at have kørt et femårigt barn ihjel, mens han var påvirket af lattergas og muligvis hash.