Anklager hiver våben fra bandeleders befrielse frem i retten

To ansatte blev truet med våben, da en 24-årig bandefigur i november sidste år flygtede fra en psykiatrisk afdeling på sygehuset i Slagelse.

De våben er det lykkedes politiet at finde, siger anklager Skipper Pelle Falsled torsdag ved Retten i Næstved. Her hiver han under et retsmøde to håndvåben frem fra en gennemsigtig plastikpose.