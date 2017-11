Anklager gør nyt forsøg på at få kundbypige i forvaring

Sådan lød pigens egen forklaring, da hun i foråret blev afhørt i Retten i Holbæk, som siden hen idømte hende seks års fængsel.

Anklagemyndigheden havde forlangt, at pigen skulle idømmes forvaring - altså indespærring på ubestemt tid - på grund af hendes farlighed. Og nu forsøger man igen at komme igennem med den påstand.

Tirsdag indleder Østre Landsret nemlig ankesagen, og kravet fra anklagemyndigheden er endnu engang forvaring.

Man mener at pigen er så radikaliseret, at hun - selv efter flere år bag tremmer - risikerer at være for farlig at have gående på fri fod.

Med en forvaringsdom i stedet for almindelig straf vil det i sidste ende være op til en domstol at afgøre, hvornår pigen kan komme på fri fod.

Men er det overhovedet rimeligt at dømme pigen for forsøg på terrorisme? Det mente Retten i Holbæk, men i landsretten kræver pigen at blive frifundet.

Pigen er dømt for at planlægge terror mod to skoler. Sydskolen i Fårevejle og den jødiske Carolineskole i København.

Retten i Holbæk sagde i sin skyldskendelse, at angrebet på Sydskolen ikke blev udført, fordi pigen ikke modtog en ordre om det. Samtidig siger retten, at angrebet mod Carolineskolen ikke blev udført, fordi pigen blev anholdt inden.

På Sydskolen var det en gallafest for 9.-klasserne, der var målet. I den forbindelse havde pigen via nettet skrevet til forskellige personer, som hun troede havde forbindelse til Islamisk Stat.

Hun bad om hjælp til at udføre angrebet, men efter alt at dømme fik hun aldrig rigtig nogen respons.

Derudover søgte pigen flittigt på nettet på emner såsom hellig krig, bombefremstilling, og hvordan man bliver martyr. Hun søgte også på sprængstoffet TATP.

Meget tyder på, at pigen forsøgte at fremstille TATP. I to forskellige Matas-forretninger havde hun købt ingredienser i form af brintoverilte og citronsyre.

Men en ekspert fra Beredskabsstyrelsen har under sagen fortalt, at mængderne var for små til at kunne fremstille TATP i en mængde, som ville kunne frafiltreres.

Carolineskolen i København havde pigen fundet frem til efter flere søgninger på nettet. Først havde hun søgt på "jødisk skole Holbæk" og "jøde skole Roskilde", inden hun søgte på "jødisk skole København".

Derefter gemte hun et kort med skolens placering på sin mobil, og på Rejseplanen undersøgte hun, hvordan man kom til skolen. På mobilen lagrede hun i øvrigt også videoer med halshugninger og afhuggede hoveder.

Men selv om Retten i Holbæk var enig med anklagemyndigheden i, at pigen planlagde terror og foretog tilpas mange konkrete forberedende handlinger, til at hun kunne dømmes, så ville man altså ikke gå med til en forvaringsdom.

Der var i byretten to stemmer for en forvaringsdom og én stemme for ti års fængsel, mens de resterende ni stemmer sagde seks års fængsel.

Der falder efter planen dom i landsretssagen den 28. november.