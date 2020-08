Anklager går efter 20 års fængsel og livstid for bandedrab

To unge svenske mænd, der som 17-årige var med til at skyde og dræbe to mænd i Herlev sidste år, kræves idømt fængsel i 20 år.

20 års fængsel er den højest mulige straf, der kan gives til unge, der er under 18 år på gerningstidspunktet. Det fortæller senioranklager Rasmus Kim Petersen, som fredag har fremsagt kravet i Retten i Glostrup.

- Maksimum er 20 års fængsel, og det er også anklagemyndighedens påstand, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen.

Han fortæller også, at han ikke har sager at sammenligne med, hvor 17-årige har begået bandedrab.

- Det er helt ubetrådt grund, siger han.

Tidligere fredag blev de to unge - der i dag er 18 og 19 år - kendt skyldige i drabene på to svenske mænd i Sennepshaven i Herlev 25. juni sidste år.

Drabene begik de sammen med tre andre svenske mænd, der i dag er 20, 22 og 25 år. Da Rasmus Kim Petersen fortalte, at han mente, at de tre skulle idømmes livstid, udbrød den ene:

- What?

Drabene blev begået som led i en konflikt mellem de to svenske bander Dødspatruljen og Shottaz, og det er blandt andet med til at hæve straffen.

Senioranklager Rasmus Kim Petersen mener, at straffen som udgangspunkt er livstid, når man dømmes for drab efter bandeparagraffen.

- Så for mig at se, er der ingen tvivl om, at straffen for de tiltalte, der var henholdsvis 19, 24 og 21 år, skal fastsættes til livstid, siger han.

De to svenske mænd, der blev dræbt, var 21 og 23 år. De blev skudt med en automatriffel - AK47 - og en pistol. Den ene blev ramt 19 gange.

Senere fredag skal forsvarerne komme med deres bud på, hvordan de fem mænd skal straffes. Fredag eller på mandag ventes nævningetinget at afgøre straffen.