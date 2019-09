To mænd blev anholdt fredag morgen i en større politiaktion, der ifølge Ritzaus oplysninger omhandler våbenbesiddelse. Mændene fremstilles i grundlovsforhør fredag over middag. (Arkivfoto).

Anklager er ordknap om national aktion med to anholdte

To mænd skal fremstilles i grundlovsforhør i Odense fredag over middag som følge af en større aktion.

Der er fredag formiddag et større politiopbud ved politigården i Odense.

Det skyldes, at to mænd efter planen skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense fredag eftermiddag.

Det er specialenheden Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der står bag aktionen, hvor en eller flere personer fra rockergruppen Hells Angels (HA) indgår.

Ifølge Ritzaus oplysninger omhandler sagen blandt andet våbenbesiddelse.

Specialenheden SEØ beskæftiger sig med kompliceret og fremadrettet efterforskning af organiseret kriminalitet.

Det er senioranklager Lasse Biehl fra SEØ, der møder for anklagemyndigheden. Han overvejer at anmode om dobbeltlukkede døre, og derfor ønsker han ikke at fortælle om sagen, eller hvorvidt den omhandler våbenbesiddelse.

Hvis der kommer dobbeltlukkede døre, betyder det, at offentligheden og pressen ikke må overvære retsmødet. Heller ikke sigtelsen - altså hvad de to mænd anklages for - må i så fald overværes.

De to mænd blev anholdt fredag morgen.

Ifølge TV2 Fyn har der tidligt fredag været ransagninger på flere HA-tilholdssteder i landet. Fredag omkring klokken 09.30 ankom en kortege af 14 politibiler - heraf to med svenske nummerplader - med blå blink til politigården.

Fyns Politi afviser at oplyse, hvor og hvornår anholdelserne fandt sted. Det oplyser, at der ingen fare er for borgere i området.

- Det kører en større politiaktion på Fyn. Vi kan ikke sige noget om aktionen, men der er ingen fare for de almindelige borgere, skriver politiet fredag formiddag på Twitter.