Anklager brugte politiskilt men frifindes for embedsmisbrug

- Der er ikke grundlag for tilsidesætte din plausible og troværdige forklaring om, at du ikke havde gjort dig klart, at parkeringen var ulovlig, og at politiskiltet ikke var udtryk for en bevidst, tilsigtet anvendelse, siger dommer Tine Rud.

Anklageren, der ikke arbejder ved Østjyllands Politi, var tiltalt for at have forsøgt at misbruge sin stilling.

Hun parkerede ulovligt foran Aarhus Teater, da hun skulle til et årsmøde for anklagere fra hele landet.

I forruden på bilen lå et politiskilt.

En parkeringskontrollant fra Aarhus Kommune studsede over det og kontaktede vagtchefen hos Østjyllands Politi.

Her var beskeden, at den parkerede bil ikke holdt der i tjenstlig anledning.

Kontrollanten udskrev afgiften, som den kvindelige anklager fandt dagen efter.

Hun betalte afgiften. Men samtidig indledte Den Uafhængige Politiklagemyndighed en efterforskning af sagen.

Da sagen skulle behandles i retten fredag, erkendte anklageren, at hun havde parkeret ulovligt.

Men hun skænkede det ikke en tanke, at hun havde et politiskilt liggende i forruden, forklarede hun.

Det var et skilt, hun normalt brugte, når hun parkerede foran en bestemt retsbygning i den politikreds, hun arbejder i.

Det samme gør flere af hendes kolleger, fortalte anklageren.

- Jeg har simpelthen ikke registreret, at det skilt lå i forruden. Jeg var rigtig presset og sov ikke om natten på det tidspunkt, forklarede anklageren.

Senioranklager Dorthe Møller Andersen fra Statsadvokaten i Viborg mente ikke, det var nogen undskyldning.

- Når man anvender sådan et skilt i sin private bil i sådan en situation, så er der tale om stillingsmisbrug.

- Det er hele politiets og anklagemyndighedens omdømme, der er på spil, sagde hun og krævede anklageren idømt en bødestraf.

Statsadvokaten vil nu overveje, om dommen skal ankes, lyder kommentaren efter domsafsigelsen.