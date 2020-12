Anklager beklager bommert i sag om terror

Det er nu fire år siden, at en syrienkriger og tidligere pizzabager fra Ishøj blev sigtet for at have hvervet en anden mand til Islamisk Stat.

Med til historien hører, at den mulige lovovertrædelse er sket for mere end syv år siden.

Det langsommelige forløb beskrives torsdag i et retsmøde i Glostrup. Her kræver 28-årige Enes Ciftci, at dommeren giver anklagemyndigheden ordre om at træffe en afgørelse i løbet af kort tid.

Enes Ciftci er i gang med at afsone de allersidste uger af straffen for selv at have ladet sig hverve til terror og for at sende penge til IS. I slutningen af februar er de seks års fængsel fuldt udstået.

Han er den første, der er blevet frataget sit danske statsborgerskab, selv om han er født og opvokset her.

Men tilbage i 2016 rejste politiet altså en anden terrorsigtelse mod ham.

- Han er meget utålmodig, siger hans advokat, André Rouvillain, i retsmødet.

I foråret fik Enes Ciftci en officiel melding om, at sigtelsen ville blive lagt ned. I april skrev anklagemyndigheden nemlig til Kriminalforsorgen, at sigtelsen kunne forventes opgivet.

- Det var en meget beklagelig fejl, siger anklager Anders Larsson i Retten i Glostrup.

Advokaten skrev gentagne gange til anklagemyndigheden om sagen, men fik ikke noget svar. Derfor bad han i september retten om at gribe ind, og det er det, der diskuteres i torsdagens retsmøde.

28-årige Ciftcis andet hjemland er Tyrkiet. Og han vil meget gerne afsted, men langsommeligheden forhindrer det.

- Det er en absurd situation. Mit skrækscenarie er, at man vil begære ham varetægtsfængslet med henvisning til risiko for flugt, når afsoningen er slut. Og det er jo goddag-mand-økseskaft i forhold til en person, der er udvist, siger André Rouvillain.

Hvis der rejses tiltale, er der ikke udsigt til nogen straf af betydning, lyder det.

Normalt udsendes udviste statsborgere efter halv tids afsoning. I Ciftcis tilfælde var det i februar 2018.

Anklager Anders Larsson medgiver, at der er gået lang tid. Han beder om en frist på seks måneder. For tiden sidder Statsadvokaten i København med sagen.

På tirsdag afgør dommer Anne Horstmann spørgsmålet.