Anklager anker: Kræver to Levakovic-brødre udvist for altid

Det er ikke nok, at Retten i Glostrup for to uger siden udviste brødrene Jimmi og Dollar Levakovic fra Danmark med et indrejseforbud i ni år.

Anklagemyndigheden vil have dem smidt ud af landet for altid. Således oplyser Statsadvokaten i København fredag, at den anker dommen i sagen, der blandt andet handler om tricktyverier.

- Der nedlægges påstand om udvisning af to tiltalte for bestandig, skriver Statsadvokaten.

Jimmi og Dollar Levakovic, der blev kendt skyldige i tricktyverier, blev idømt henholdsvis fem et halvt års fængsel og tre et halvt års fængsel i byretten.

Desuden blev to andre familiemedlemmer med dansk statsborgerskab dømt. Santino Levakovic fik to år og ni måneders fængsel, mens brødrenes tante Silvia Winther fik fem års fængsel.

Sidstnævnte blev som den eneste i sagen også dømt for røveri.

Tricktyverierne i den aktuelle sag blev lavet ved, at de tiltalte udgav sig for at være fra kommunen. De påstod, at de kom for at hjælpe med at spritte af, og på den måde fik de adgang til de ældres boliger.

I Retten i Glostrup argumenterede Jimmi og Dollar Levakovic for, at de ikke har nogen tilknytning til Kroatien, og at deres børn bor i Danmark.

Levakovic-familien er velkendt af både politi og domstolsvæsen. Flere medlemmer af familien er idømt en række domme for forskellig kriminalitet.

De fire Levakovic-medlemmer risikerer i landsretten at blive idømt hårdere fængselsstraffe.

I Retten i Glostrup krævede anklageren for eksempel 16 år og 6 måneders fængsel til Jimmi Levakovic, der altså endte med en dom på en tredjedel af påstanden.

I byretten blev der heller ikke dømt i fuldt omfang efter anklageskriftet, hvor de alle var tiltalt for hjemmerøveri, men det risikerer de at blive i landsretten.

Michael Juul Eriksen, der er advokat for Jimmi Levakovic, fortæller, at der fra deres side nu er anket med henblik på frifindelse.

- Det er klart, at så anker vi selvfølgelig til frifindelse, siger han.