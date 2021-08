Anklager: Vi - de vantro - vil ikke finde os i det

Meldingen kommer onsdag eftermiddag ved Retten i Glostrup. Her er kvinden netop fundet skyldig i at have tilsluttet sig en terrororganisations og dermed fremmet dens virksomhed.

Senioranklager Bo Bjerregaard kræver minimum syv års fængsel til 23-årig kvinde, der onsdag er kendt skyldig i at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien.

I juni 2016 rejste hun til Syrien, og her opholdt hun sig i op mod to år og ni måneder. Og ifølge Bo Bjerregaard er der i dansk retspraksis ingen eksempler på, at nogen har været hos Islamisk Stat så længe.

- Jo længere man har opholdt sig hos Islamisk Stat, jo mere har man været med til at fremme Islamisk Stats virksomhed, lyder det fra anklageren.

Ifølge ham skal en overtrædelse af samme type i udgangspunktet straffes med mindst fire års fængsel. Og fordi kvinden har været hos Islamisk Stat i så lang tid, så skal straffen skrues gevaldigt op. I hvert fald til fem år.

- Der skal fastsættes en meget lang straf for at signalere, at vi, de vantro - for at bruge tiltaltes egne ord - ikke vil finde os i denne her form for kriminalitet, lyder det fra Bo Bjerregaard.

Ud over selv at være rejst til Syrien så forsøgte kvinden også at hjælpe sin søster derned. Søsteren kom dog aldrig afsted. Søsteren blev selv idømt tre års fængsel i en tidligere sag. Og kvinden burde alene for sin rolle i det forhold idømmes tre års fængsel.

På den baggrund og ud fra det faktum, at der altid gives en form for rabat på den samlede straf, når der er tale om flere lovbrud, når Bo Bjerregaard frem til det samlede strafkrav

- Syv års fængsel er ikke en dag for meget, lyder det fra anklageren.

Forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen er ikke bare uenig i Bo Bjerregaards vurdering. Han er meget uenig. Ifølge ham bør straffen alene fastsættes til det halve.

- Jeg nedlægger påstand om, at min klient idømmes ikke over tre år og seks måneders fængsel, lyder det fra Jesper Storm Thygesen.