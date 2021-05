Anklager: Uvidenhed undskylder ikke coronasvindel

Torsdag er anden dag i en sag ved Retten i Glostrup, hvor tre mænd er tiltalt for at ville svindle med coronahjælpepakkerne.

Hun mener, at sagen er meget grov. Det gør hun klart i sin procedure.

- Man snylter på et samfund, som er ude i en alvorlig økonomisk krise, siger hun.

De tre mænd skal sammen med to andre mænd, som allerede har tilstået og er dømt, have sendt ansøgninger om lønkompensation ind til Erhvervsstyrelsen.

Ansøgningerne handlede om to små jyske rengøringsfirmaer, hvor man sammenlagt søgte for 1.495.100 kroner. Men svindlerne så intet af udbyttet.

To af de tre, en 32-årig mand, som er tidligere medlem af Bandidos, og en 31-årig mand, tilstod deres roller, da sagen startede tirsdag.

Den 32-årige forklarede i retten tirsdag, at revisoren, som er den ene af de gerningsmænd, som allerede er dømt, var ham, der styrede showet.

- Og hvis der kom penge ud af det, var det belejligt? spurgte senioranklager Sannie Pilebo, da han afgav forklaring tirsdag.

- Ja, svarede den tiltalte, som erkendte, at forsøget på svindel var dumt.

Den anden som tilstod - en 31-årig mand - forklarede i retten, at han til at starte med troede, at de skulle hjælpe virksomheder med at søge lån.

De to, der erkendte, forklarede, at de stod til at få 70.000 kroner hver, og ingen af dem vidste, hvorfor der var blevet søgt om næsten halvanden million.

Men ifølge revisoren, som har vidnet, var de to tiltalte godt klar over, at han havde søgt kompensation for et så højt beløb.

- Når man er en del af det her, så hæfter man også for det, der bliver ansøgt for, understreger Sannie Pilebo i sin procedure.

Den tredje tiltalte er en 31-årig mand, der arbejdede i det ene rengøringsfirma. Han nægter sig skyldig.

Han har forklaret, at han ikke forstod, hvad lønkompensation var, før han blev anholdt.

Den forklaring, synes Sannie Pilebo, dog ikke holder. Det siger hun torsdag.

- Når man gerne vil have penge udbetalt, så må man også sætte sig ind i, hvordan reglerne hænger sammen, siger anklageren.

Hun har nedlagt en påstand om en straf på fire års ubetinget fængsel til de to 31-årige mænd og om to et halvt års fængsel til den 32-årige mand, da det er en tillægsstraf til en tidligere dom.

Torsdag eftermiddag er det forsvarernes tur til at komme med deres procedure. Her skal de udlægge deres syn på sagen.