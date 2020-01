Anklager: Trygheden øges efter forbud mod bande

Det er det konkrete udbytte af fredagens dom i sagen om forbud mod Loyal To Familia, mener de to anklagere, der har ført sagen.

I flere boligområder øges trygheden, og samtidig får de bandekriminelle sværere ved at hverve nye folk.

- Det er blevet langt sværere at rekruttere til bander, fordi de ikke længere må manifestere sig synligt i gadebilledet, siger den ene, senioranklager Lasse Biehl.

Desuden vurderer såvel han som kollegaen, Emil Folker, at trygheden for eksempel blandt borgere på Nørrebro i København er øget som følge af forbuddet.

I en pressemeddelelse udtrykker chefanklager Ida Sørensen stor tilfredshed med resultatet.

Banden blev kendt ulovlig og tvinges dermed til opløsning i sagen, der er den første af sin slags i Danmark.

- Det er en principiel og historisk dom i kampen mod kriminelle bander og organiseret kriminalitet. Vi har i dag fået byrettens ord for, at LTF er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål.

Københavns Politi nedlagde allerede i 2018 et midlertidigt forbud mod banden.

Ida Sørensen glæder sig over, at Københavns Politi nu har fået medhold i, at det var den rette beslutning.

- Samtidig har byretten godkendt, at det var nødvendigt af hensyn til borgernes sikkerhed og den offentlige orden at nedlægge et foreløbigt forbud mod LTF allerede den 4. september 2018, siger Ida Sørensen.

Advokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterede LTF i byretten, valgte at anke fredagens dom på stedet til Østre Landsret.