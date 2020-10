Anklager: To tyske kurerbiler er omdrejningspunkt i narkosag

I endnu en udløber af sagskomplekset, som politiet har valgt at kalde "Operation Goldfinger", sidder en 24-årig lettisk kvinde tiltalt for at have smuglet 162 kilo kokain ind i Danmark i forening med en mand.

Det skulle være sket ad ni omgange, hvor der ifølge anklageskriftet skulle være smuglet 18 kilo ind ad gangen.

Den medmistænkte er også mistænkt i hovedsagen, hvor 15 mænd sidder tiltalt for at smugle ni ton kokain ind i Danmark og Sverige.

Anklager Annika Jensen lagde ved tirsdagens retsmøde i Københavns Byret ud med at sige, at to tyske kurerbiler ville blive dagens omdrejningspunkt.

Hun fremviste en lang række billeder af bilerne, som var af mærket Audi, hvor det blev tydeligt, at narkooperationen har været gennemtænkt og planlagt.

Under bagsæderne var der blevet lavet et hult rum, hvor der var plads til at blive transporteret store mængder narko. Sæderne krævede blot at blive vippet op, og så ville der være fri adgang til rummet.

Første og eneste gang, at kvinden opdagede de hemmelige rum i Audien, var på deres tredje tur til Danmark. Den medmistænkte og en anden mand hev en masse brune pakker op af rummet, forklarede hun.

Men den 24-årige kunne ikke se, hvad pakkerne indeholdt. Og da hun blev opdaget i at kigge ned i det hemmelige rum, forklarede manden, at hun skulle glemme, hvad hun havde set.

Ifølge kvinden måtte hun ikke trodse manden, fordi han ville straffe hende med slag.

Det kom frem under første dag i retssagen, at kvinden og manden havde mødt hinanden, mens hun arbejdede som danser på en natklub i Tyskland.

Hun beskrev dem som værende kærester.

Kvinden forklarede, at manden gav kvinden et tag over hovedet, mod at hun vaskede hans tøj og gav ham seksuelle ydelser.

Og hun forklarede, at manden kort tid efter, at de indgik i et forhold, blev voldelig over for hende.

- På grund af ham har jeg flere plastiktænder, sagde hun.

Sagen er ikke den første udløber af "Operation Goldfinger".

Den 18. september blev en 43-årig mand idømt fire års fængsel for at transportere 30 millioner narkokroner fra Danmark til Makedonien.

Til retssagen mod den 24-årige kvinde, er der afsat to dage. Dommen forventes at falde fredag.