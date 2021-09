Anklager: Parteringsdrab skal koste 51-årig livstid i fængsel

Det skal fremtiden bringe en 51-årig mand, hvis det står til anklagemyndigheden. Manden er tiltalt for at have dræbt og efterfølgende parteret sin ekskone i Malling den 29. januar i år.

I anklageskriftet, som Ritzau har set, fremgår det, at anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængsel på livstid. Hvis Retten i Aarhus ikke kan gå med til den straf, bør han idømmes forvaring, kan man læse.

Den 51-årige ventes at tilstå drabet på Freyja Egilsdottir Mogensen ved et retsmøde den 24. november.

Kun denne dag er afsat til sagen, og både Østjyllands Politi og mandens forsvarer, Mads Krarup, bekræfter, at manden vil erkende at have kvalt sin ekskone for derefter at partere hendes lig med en sav.

Ligdelene blev forsøgt gemt i huset og haven i Malling syd for Aarhus, og manden er derfor tiltalt både for drab og for usømmelig behandling af lig.

Den 51-årige mand er tidligere dømt for at have dræbt en ekskæreste. Det skete for 25 år siden, da han i 1996 fik en straf på ti års fængsel for at have dræbt sin tidligere partner med 18 knivstik.

Det er derfor ikke overraskende, at anklagemyndigheden går efter en livstidsdom.

I 2018 slog Højesteret med en dom fast, "at straffen for drab i tilfælde af gentagelse som udgangspunkt må fastsættes til fængsel på livstid."

Freyja Egilsdottir Mogensen, der blev 43 år og arbejdede som sosu-assistent, kendte til sin ægtemands dystre fortid, da de to blev gift i 2013.

Manden blev anholdt i begyndelsen af februar, dagen efter at Freyja Egilsdottir Mogensen blev efterlyst af Østjyllands Politi. Ved det efterfølgende grundlovsforhør erkendte han drabet.

Forventningen har derfor hele tiden været, at der ville blive tale om en tilståelsessag.

Det er forholdsvist sjældent, at nogen idømmes fængsel på livstid.

Sanktionen indebærer, at man tidligst kan blive løsladt på prøve efter at have afsonet 12 år.

Hvis myndighederne skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse dog afvises. Dette kan afsoneren dog indbringe for retten efter 14 år.

Gennemsnitligt afsoner livstidsdømte 16 til 17 år, har Kriminalforsorgen tidligere oplyst.