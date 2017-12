Anklager: Mislykket lejemord kostede 29.300 kroner

For et beløb på omkring 29.000 kroner ville en 58-årig italiensk kvinde i Hellerup hyre internationale kriminelle via internettet til at dræbe en italiensk politimand. Det mener anklagemyndigheden i hvert fald.

Torsdag ved Retten i Lyngby nægter kvinden sig dog skyldig i anklagerne om at betale for et lejemord.

- Sergio er min kæreste. Vi har været kærester siden 2010, og han er hjemme hos mig lige nu, fortæller den 58-årige kvinde fra vidneskranken.

Men ifølge senioranklager Kenn Jørgensen kan der ikke være tvivl om, at det var kvinden, der under dæknavnet "Mister Right" ville have den italienske mand ryddet af vejen.

- Anklagemyndigheden agter at løfte bevisbyrden for, at der er bestilt et lejemord, at det er alvor, via gennemgang af blandt andet telefon og computer, og derudover, at det er tiltalte, der har gjort det, siger han torsdag i retten.

Under sin forelæggelse af sagen er Kenn Jørgensen kommet ind på de vigtigste beviser. Blandt dem en overførsel på 4,1 bitcoin - en digital valuta, der på gerningstidspunktet i marts svarede til cirka 29.300 kroner.

Han mener at kunne bevise, at kvinden både har købt bitcoins og brugt dem til at betale til lejemordere via en side på det mørke internet kalde Crime Bay by Chechen Mob.

Ifølge Kenn Jørgensen fandt politiet under en ransagning hos kvinden i marts en seddel på hendes natbord. Den skulle angiveligt indeholde en netadresse, som leder direkte til det sted på det mørke internet, hvor drabet skulle være bestilt.

En anden seddel, som man har fundet, mens kvinden har siddet fængslet, skulle ifølge anklageren indeholde en netadresse, som fører til den side, som er blevet brugt til at overføre den digitale bitcoin-valuta med.

Det var italiensk politi, som i foråret fik nys om sagen. Der blev rettet henvendelse til Danmark, og kvinden blev anholdt.

Der blev aldrig begået noget drab på kvindens kæreste, men ifølge sagens anklageskrift har kvinden ikke haft nogen indflydelse på, at det ikke blev udført.

Tværtimod havde hun angiveligt givet nøje instrukser om, at drabet skulle udføres med pistol med lyddæmper. Hun havde også givet ordre om, at offeret skulle dø i første forsøg.

Torsdag skal kvinden afgive forklaring, og der ventes at falde dom i sagen i næste uge.