Anklager: Løgne over for politi og ret bør koste tre års fængsel

Det bør koste op til tre års fængsel at lyve over for politiet og i retten.

Det mener anklager Jack Hurup i Retten på Frederiksberg onsdag.

Her er en 36-årig mand, der til daglig arbejder som chauffør, tiltalt for at have løjet for politiet og i retten, således at en uskyldig mand blev tiltalt for forsøg på manddrab og våbenbesiddelse og varetægtsfængslet i fem måneder.