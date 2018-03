Anklager: Kyniske likvideringer skal udløse livstid og forvaring

Ramm Hansen deltog natten til 11. november 2015 i likvideringen af tre mænd i en lejlighed på Christian Paulsens vej på Frederiksberg. De tre lå og sov, da mindst to gerningsmænd skød og dræbte dem.

- Der er ingen tvivl om, at kun én straf kan komme på tale, nemlig fængsel på livstid, lyder det fra anklager Mads Kruse i hans afsluttende bemærkninger angående straffen i sagen.

Om han får sin vilje, bliver først afgjort torsdag klokken 14.30, hvor der falder dom i sagen.

Helt afgørende er det ifølge anklageren, at der er tale om tre drab. Tre drab, som er udført efter nøje planlægning og med en viljefast kynisme.

Ramm Hansens advokat, Berit Ernst, mener, at livstid er for hård en straf. Det siger hun i hvert fald i sine bemærkninger om straffen.

- Min påstand er en straf på fængsel i 16 år. Jeg kunne godt argumentere for, at vi skulle ned på fængsel i 14 år, men jeg mener, at det mest saglige er påstand om fængsel i 16 år, lyder det fra Berit Ernst.

Sidste år blev Ian Ramm Hansen dømt i samme sag i byretten. Her fik han en livstidsstraf. Det er den han har anket til landsretten. Men onsdag formiddag slog landsretten fast, at der ikke kan sås tvivl om Ramm Hansens skyld.

En anden mand er også kendt skyldig i sagen. I byretten fik han ti års fængsel. Det vil anklagemyndigheden have ændret til en forvaringsdom eller minimum 14 års fængsel.

Han er ikke skyldig i at have deltaget i udførelsen, men han har deltaget i forberedelserne. Hans oplysninger om den lejlighed, som de dræbte var i, har været afgørende for, at drabet kunne udføres.

- Han har haft et brændende ønske om at medvirke. Han har medvirket over flere dage og deltaget ved tre møder. Uden ham intet trippeldrab, lyder det fra sagens anden anklager, Kristian Kirk.

Efter byretsdommen er den anden mand blevet mentalundersøgt på ny. Det viser sig, at han er blevet sindssyg, mens han har siddet i fængsel. Diagnosen er bipolar affektiv sindslidelse - tidligere kendt som maniodepressiv psykose.

Uanset om han idømmes forvaring eller får en tidsbestemt straf, vil han derfor først skulle anbringes på en psykiatrisk afdeling. For sindssyge personer kan ifølge straffeloven ikke straffes.

Men han var ikke utilregnelig på gerningstidspunktet, og da lægerne antager, at hans sindssyge er forbigående, mener Kristian Kirk, at han skal dømmes til forvaring eller fængsel og i den første tid anbringes på psykiatrisk afdeling.

Det er hans forsvarer, Mette Grith Stage, enig i. Hun mener dog, at forvaring ikke kan komme på tale.

- Jeg nedlægger påstand om en tidsbestemt straf på mellem ni og ti års fængsel, siger hun.