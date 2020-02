Anklager: Intet i Brittas udlevering forhindrer højere straf

Sådan lyder det fra anklager Kia Reumert i sin procedure i Københavns Byret i sagen, hvor Britta Nielsen er tiltalt for svindel mod Socialstyrelsen for 117 millioner kroner.

- Når der er tale om en frivillig hjemsendelse, er der ikke begrænsninger ved efterfølgende retsforfølgning, siger hun.

Hun italesætter dermed forsvarsadvokat Nima Nabipours protest om, at den særlige paragraf ikke kan bruges.

Det underliggende spørgsmål er, hvorvidt Nima Nabipour kunne have forhindret, at paragraffen blev brugt, hvis der var blevet indgået en formel udleveringsaftale i stedet for den frivillige aftale.

I aftalen frasagde Britta Nielsen sig nemlig den rettighed, som i en vanlig udleveringssag sikrer, at der kun må retsforfølges for det, der er baggrund for udleveringen.

Og paragraf 88 blev først føjet til anklagen imod hende, da hun var kommet til Danmark.

Paragraf 88 kan hæve straffen i særligt grove sager. I sagen mod Britta Nielsen betyder det, at strafferammen kan stige fra 8 år til 12 års fængsel.

Kia Reumert forklarer, at Britta Nielsen med den frivillige aftale er stillet på samme måde, som hvis hun bare var blevet anholdt i Danmark.

- Hun blev ikke udleveret på baggrund af udleveringsbegæringen. Derfor kan den aldrig få betydning, siger anklageren.

- Hun er derfor stillet fuldstændig, som hvis hun først blev anholdt, efter at hun landede fra Sydafrika.

Nima Nabipour har tidligere i sagen givet udtryk for, at Britta Nielsen ikke er blevet vejledt ordentligt i forbindelse med udleveringsaftalen.

- Min advokat (Britta Nielsens sydafrikanske advokat, red.) siger, at der er nogle papirer på engelsk, jeg skal underskrive. Jeg spørger, om jeg kan få det på dansk, har Britta Nielsen tidligere fortalt i retten.

- Han svarer, at det er bare "noget legal stuff". Han siger, at det er vigtigt, at jeg skriver under, hvis jeg vil hjem til Danmark.