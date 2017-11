Anklager: Forvaring til Kundbypigen skal beskytte os alle

Det siger anklager Kristian Kirk mandag formiddag i Østre Landsret, efter at retten fredag kendte pigen skyldig i forsøg på terror.

En i dag 17-årig pige fra Vestsjælland er så radikaliseret og dedikeret til væbnet islamisme, at hun skal spærres inde på ubestemt tid.

Dommere og nævninger finder det bevist, at den dengang 15-årige pige ville angribe to sjællandske skoler med hjemmelavede bomber.

- Når det handler om farlighed og hensynet til os alle sammen, kan vi ikke bruge følelsen af, at det er synd for nogen, til noget som helst, siger anklager Kristian Kirk.

På trods af en anbefaling fra eksperterne i Retslægerådet om forvaring valgte Retten i Holbæk tilbage i maj at straffe pigen med seks års fængsel.

Men i landsretten insisterer anklageren på, at det ganske enkelt er for risikabelt at sætte en dato på, hvornår pigen slippes fri.

- Min vurdering er, at hun vil være farlig, lige så længe hendes fascination af islam og terror præger hendes sind. Islamismen forekommer at være hendes et og alt, siger Kristian Kirk.

Siden sin anholdelse i januar 2016 har pigen tilsyneladende ikke ændret sit syn på verden overhovedet. Hun er fortsat dybt fascineret af hellig krig, og ifølge anklageren er det ikke til at vide, hvornår - hvis overhovedet - det er muligt at få de tanker til at forsvinde.

- Det ligger så dybt i hendes personlighed og identitet, siger Kristian Kirk og understreger, at der påhviler dommere og nævninger et enormt ansvar.

- Forestil jer, hvad en rigtig Baghdadi (Islamisk Stats leder, red.) ville kunne få N (den tiltalte, red.) til at gøre. Hun kender ikke forskel på rigtigt og forkert. Der er ingen samvittighedsmæssig stopklods, siger han.

Forsvarer Mette Grith Stage mener omvendt, at det vil være et svigt at sende hendes klient i forvaring.

- Hendes unge alder taler i sig selv mod forvaring, siger advokaten og fremhæver, at forvaringsdømte gennemsnitligt afsoner 15 år bag tremmer.

Det er aldrig tidligere sket, at en person under 18 år ved endelig dom er blevet idømt forvaring. Dog har to 17-årige i andre sager fået forvaring i landsretten, men begge gange er det blevet ændret i Højesteret.

Dommen i sagen mod Kundbypigen ventes mandag eftermiddag.