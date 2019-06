Anklager: Fætres dødsvold mod rumæner kan bunde i had

I hvert fald lægger anklager Mikkel Holdensgaard op til, at to fætre bør dømmes for drab, og at det skal føres ind under straffelovens paragraf 81, nummer seks.

Ifølge denne bestemmelse kan straffen stige, hvis det kan bevises, at forbrydelsen er sket på baggrund af for eksempel andres etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Det kaldes i daglig tale også for en hadforbrydelse.

De to fætre på henholdsvis 27 og 30 år sidder tirsdag på anklagebænken i Retten i Hjørring.

Den 27-årige mand erkender grov vold, mens hans fætter nægter sig skyldig i anklagerne mod ham. Det skriver nordjyske.dk.

Om morgenen lørdag den 13. oktober blev den 42-årige rumæner fundet liggende på et fortov i Hirtshals. Det var et avisbud, der fandt manden omkring klokken 05.30 og slog alarm til politiet.

En obduktion har vist, at manden døde som følge af et brutalt overfald, hvor han blev sparket, slået og trampet i hovedet.

I første omgang blev de to fætre anholdt og sigtet for vold med døden til følge, men det er blevet vekslet til en tiltale for drab.

Dog siger anklager Mikkel Holdensgaard, at de to mænd bør dømmes for vold med døden til følge, hvis de ikke kan dømmes for drab.

Sagen mod de to mænd er blevet indledt tirsdag. Ifølge nordjyske.dk og TV2 Nord er det kommet frem, at de tre mænd mødte hinanden på et værtshus forud for overfaldet.

Blandt andet er der blevet afspillet video fra overvågningskameraer, som viser, at rumæneren forlod værtshuset sammen med en af de tiltalte.

Politiet anholdt de to mænd den 13. oktober.

I forbindelse med efterforskningen har betjente fundet et par sikkerhedssko på en hylde i et udhus. Skoene tilhører den 27-årige og har rester af rumænerens blod.

På samme hylde i udhuset stod også den 30-åriges sko. På disse har kriminalteknikere fundet blod, men det er uvist, om disse spor stammer fra det 42-årige offer, skriver nordjyske.dk.

Der er afsat i alt fem dage til retssagen mod fætrene.