Anklager: Det var nemt at snyde med udbytteskat

Det mener anklager Marie Tullin, som torsdag forelægger sagen, hvor to mænd er tiltalt for bedrageri og for bestikkelse i en sag om svindel med udbytteskat i 2007.

Skat var under et stort pres, og det var derfor nemt at fuske med refusion af udbytteskat.

- Der var et meget stort sagspres hos sagsbehandlerne i 2007. Deres muligheder for kontrol var utilstrækkelige, og det var nemt at snyde på det her område, hvis man ville, siger anklageren i Retten i Glostrup.

Den ene tiltalte er en 68-årig mand, som var ansat i Skat i 46 år. Han har siddet varetægtsfængslet siden foråret 2017, da han blev anholdt i hjemmet i Helsingborg i Sverige.

Han sørgede for, at kammeratens selskab uberettiget fik udbetalt refusion for udbytteskat af aktier, lyder påstanden. Kammeraten, en 47-årig mand, løj simpelthen om ejerskabet af aktierne, hævdes det.

Tiltalen drejer sig om bedrageri for 37,4 millioner kroner. Begge nægter sig skyldige.

Forholdet skete i 2007. Pengene forlod statskassen og blev overført til en bank i Litauen.

Her blev den 37 millioner kroner ekspederet videre til den lille caribisk Dominica. Dominica har ikke en aftale om dobbeltbeskatning med Danmark, og derfor skulle refusionen aldrig været sket, mener anklagemyndigheden.

Beløbet endte til sidst hos vennen i den amerikanske delstat Georgia.

Samtidig fik den 68-årige godt to millioner kroner af kammeraten, hævdes det. Dette skal udgøre bestikkelse.

Den 47-årige mand boede i USA med sin familie.

Der er afsat ti retsdage til sagen, og efter planen skal de to tiltalte afhøres senere torsdag.