Anklager: Britta Nielsen svigtede den tillid hun fik

- Det er strafskærpende, hvis nogen misbruger sin offentlige stilling.

- Hun har i den grad svigtet den tillid, hun fik, da hun blev ansat i Socialstyrelsen, siger Lisbeth Jørgensen i Københavns Byret.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for 117 millioner kroner ved at have overført penge til sig selv gennem sit arbejde i Socialstyrelsen.

Det er blandt andet kommet frem, at hun oprettede fiktive projekter, som hun så knyttede op til sin egen konto. Blandt andet oprettede hun et projekt med navnet "Hjælp til Selvhjælp".

Hun har erkendt at have overført penge til sig selv. Men hun erkender ikke fuldt ud, da hun ikke kan huske det hele.

Under sagen er det kommet frem, at kontrollen i Socialstyrelsen har svigtet. Men det skal ikke give en mildere straf, mener anklageren.

- Denne her sag handler ikke om svaghederne ved kontrollen. Den handler om, at tiltalte svigtede den tillid, hun fik, siger Lisbeth Jørgensen.

Hun fortæller videre, at anklagemyndigheden mener, at Britta Nielsen har været yderst beregnende, og at hun ikke stoppede af egen vilje.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at Britta Nielsen gik målrettet efter huller i systemet og overskydende beløb.

- Der er tale om en kold kalkule af opdagelsesrisikoen i forhold til den måde, Britta Nielsen har overført penge til sig selv, siger anklageren.

I sagen er det kommet frem, at Britta Nielsen tilbageførte 3,8 millioner kroner til Socialstyrelsen. Britta Nielsen har forklaret, at hun betalte tilbage, fordi de penge blev overført til hende ved en fejl.

Det beløb skal hun dog stadig dømmes for, mener anklageren.

- Når der først er tale om en fuldbyrdet forbrydelse, kan man ikke træde tilbage. Det kan højst have en betydning i strafudmålingen, siger Lisbeth Jørgensen.

Retssagen er mandag gået i gang igen efter en længere pause siden forrige retsmøde i november, hvor den egentlig skulle være afsluttet. Men Britta Nielsens sygdom samt lange juridiske diskussioner forsinkede sagen.

Mandag er der også blevet fremlagt en undersøgelse af Britta Nielsens personlige forhold og helbred. Her fremgår det, at hun tager forebyggende hjertemedicin, men ellers er sund og frisk.

- Jeg forstår ikke, at der står, at jeg er frisk og sund. Det her har taget rigtigt hårdt på mig, siger 65-årige Britta Nielsen.

Senere mandag er det forsvarsadvokat Nima Nabipours tur til at argumentere for, hvordan han mener, at retten skal se på sagen.

Dommen ventes at blive afsagt 18. februar om eftermiddagen.