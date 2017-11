Anklager: Brandmand tjente penge ved at påsætte brande

En nordjysk brandmand havde et klart økonomisk motiv for at påsætte en stribe af brande, der sidste efterår opskræmte beboerne i Fjerritslev-området.

- Hans økonomiske situation var ganske elendig sidste år. Han havde ikke noget fuldtidsarbejde og modtog hverken dagpenge eller kontanthjælp. Hans eneste indtægt var honoraret som deltidsbrandmand, siger Kim Kristensen.

Den nordjyske mand er tiltalt for at stå bag 33 påsatte brande i sommerhuse, containere og halmballer. I alt er der sket skader for mere end 21 millioner kroner.

Anklageren hæfter sig ved, at den 34-årige mand mødte op og meldte sig til tjeneste ved samtlige brande - bortset fra en enkelt brand.

Det var en brand i den tiltaltes nabolag. Husets 87-årige beboer var nær brændt inde, men blev i sidste øjeblik reddet ud af sit barnebarn.

Deltidsbrandmanden har forklaret, at han den pågældende aften var til julefrokost hos naboen.

Det bekræfter deltagerne ved julefrokosten. Men deltagerne er også enige om, at den tiltalte på et tidspunkt forlod selskabet, angiveligt for at tale i telefon.

Men de historiske teleoplysninger viser, at der slet ikke blev ringet til tiltalte den aften.

Derfor var det ifølge anklageren blot et påskud, som brandmanden benyttede for at skaffe sig et alibi, mens han tog bilen hen til det stråtækte hus for at stikke ild til det.

Herefter vendte den tiltalte ifølge anklageren tilbage til selskabet og genoptog festlighederne.

Anklagen mod brandmanden er i høj grad baseret på teleoplysninger, der viser, at den 34-årige befandt sig nær gerningsstederne, kort før brandene brød ud.

Desuden er der fundet dna-spor fra den tiltalte ved et af brandstederne.

Den tiltalte afviser alle anklager. Han har forklaret, at han havde mistet sit job som vvs-mand og var havnet i et massivt alkoholmisbrug.

Han tog ofte på ture i bilen ud i det blå, hvor han drak sig fuld undervejs. Det er ifølge den tiltalte således tilfældigt, at hans telefon er registreret på master nær gerningsstederne.

Han forklarer dna-sporet med, at han kan have afsat det, da han deltog som brandmand i slukningsarbejdet.

Da sagen begyndte ved retten, tog anklageren forbehold for at kræve den tiltalte idømt forvaring - en tidsubestemt sanktion.

Retslægerådet har dog ikke fundet grundlag for at kræve forvaring, og derfor går anklageren efter en straf på mindst otte års fængsel.

Der ventes dom i sagen på onsdag.