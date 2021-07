Anklagemyndigheden mener ikke, at der er noget problem i, at flere sager ender med påtaleopgivelse. (Arkivfoto).

Anklagemyndigheden opgiver at rejse tiltale i flere sager

Justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterede i 2019 en handlingsplan, der skulle nedbringe en del af sagsbunken. Målet var at reducere antallet af sager, hvor anklagemyndigheden ikke havde afgjort, om en sigtet skulle tiltales, med 20 procent inden udgangen af 2020.

Det lykkedes at gøre bunken mindre. Men nu viser tal fra Danmarks Statistik, at det især er ved at opgive sager mod sigtede for personfarlig kriminalitet, at anklagemyndigheden har reduceret sagsbunkerne. Målet er opfyldt med 130 procent.

Det skriver Jyllands-Posten.

Anklagemyndigheden afviser, at den skulle have lukket sager, som med yderligere efterforskning kunne have ført til tiltale og dom, blot for at kunne nå målet. Men tallene vækker bekymring på Christiansborg.

Venstres retsordfører, Peter Bang Henriksen, siger til Jyllands-Posten, at "det ligner en skandale". Næstformand i Dansk Folkeparti Morten Messershmidt siger, at "det er bestemt ikke den måde", problemet med de mange sager skulle løses på.

- Jeg synes, det kræver en pokkers god forklaring fra ministeren. Og den kommer jeg til at bede om, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen, til avisen.

Andelen af påtaleopgivelser er således steget i forhold til det samlede antal strafferetsafgørelser de seneste år, mens andelen af domme med frihedsstraf er faldet. Det er sket, mens politi og anklagemyndighed har skullet leve op til målkravet.

Men ifølge Flemming Petersen, der er fungerende statsadvokat hos Rigsadvokaten, er der intet odiøst i tallene.

Sagerne bliver gennemgået for at finde ud af, om de kan afsluttes, eller om der skal rejses tiltale. De opgives kun, hvis der ikke er tilstrækkelige beviser, siger han.

Når anklagemyndigheden pålægges et målkrav, er det naturligt, at den har fokus på det.

- Særligt målrettede indsatser starter typisk med, at de sager, der skal henlægges eller påtaleopgives, behandles først. Med den særlige indsats på personfarlig kriminalitet er vi nu nede på det, som vi kan kalde en sund sagsbeholdning, siger Flemming Petersen til avisen.

Justitsminister Hækkerup er på ferie. Jyllands-Posten har derfor ikke kunnet få en kommentar fra ham.