Østre Landsret skal kigge på dronesagen, efter at anklagemyndheden har anket. Her ses kurdiske styrer skyde mod droner fra IS den 16. juni 2017 i Raqqa i Syrien. (Arkiv)

Anklagemyndigheden anker dronesagen - kræver hårdere straffe

Anklagemyndigheden anker dronesagen om terror til landsretten, hvor man vil kræve hårdere straffe til de tre dømte.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

De tre mænd blev den 6. december idømt fængsel i henholdsvis fire år, tre et halvt år og to et halvt år.

De tre blev i Københavns Byret dømt for at have fremmet Islamisk Stats aktiviteter, men blev frikendt for at have medvirket til forsøg på terrorhandlinger.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der skal dømmes efter den mere alvorlige terrorbestemmelse, og at straffene bør skærpes. Derfor mener vi, at landsretten også skal tage stilling til sagen, siger statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas i pressemeddelelsen.

Mændene blev dømt for at fremme terrorbevægelsens aktiviteter ved at levere droner, kameraer og andet udstyr.

Mændene er dermed blevet dømt efter den samme paragraf i straffeloven som flere såkaldte syrienkrigere.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår ankesagen ved landsretten vil begynde.

Efterforskningen af sagen har været omfattende.

I flere måneder fulgte PET via aflytningsudstyr med, da den tredje dømte i sin bil indtalte beskeder, som via en krypteret tjeneste skulle sendes til en kontakt i Tyrkiet.

Også når han indimellem sine ture for Uber sang med på såkaldte nasheeds, en slags hymner, lyttede PET med. "For Allahs skyld vil vi marchere til porten til paradiset, hvor vores jomfruer venter", lød det blandt andet.

Undervejs i byretssagen har også en tidligere amerikansk embedsmand, en amerikansk forsker og specialister fra Hærens Efterretningscenter været afhørt.

Desuden har dommere og nævninger studeret fotos fra en bryllupsfest i 2012. Blandt underviserens mange gæster var flere skæggede mænd, der alle kan knyttes til ekstremisme. Blandt andre Said Mansour, boghandleren fra Brønshøj.

Den formodede hovedmand i affæren er formentlig død.

Den ingeniøruddannede Basil Hassan kommunikerede med to af de dømte via skjulte kanaler. I Islamisk Stats droneenhed Katibet Bara bin Malik indtog Hassan en væsentlig rolle.

Droner og andet udstyr blev videreformidlet af Abdul Kadir Cesur, en tidligere terrordømt, som bor i Tyrkiet, har retten slået fast.