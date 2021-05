Anklagemyndighed sætter punktum for klit-raseren i Skagen

To mænd på 62 år og 39 år blev ved Retten i Hjørring i sidste måned dømt for at have fjernet sand fra klitterne med en gummiged. Heller ikke den 62-årige forretningsmand fra Aalborg anker dommen.

Domme på to måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste for at have raseret to fredede klitområder i Skagen bliver ikke anket af anklagemyndigheden.

Det har endnu ikke været muligt for Ritzau at få oplyst, om den 39-årige entreprenør har valgt at modtage dommen.

Det var i ly af mørket om natten til 26. oktober 2019, at en 18 ton tung gummiged kørte rundt i klitområder ved Skagen. Efter politiets vurdering blev der fjernet mellem en til halvanden meter af toppen af klitterne.

Men klitområderne på Sønderstrand i Skagen er fredede. Derfor må man ikke udføre den slags arbejde.

Politiet indhentede i forbindelse med efterforskningen blandt andet teleoplysninger, som pegede på den 39-årige entreprenør. Hans telefon havde været aktiv på det pågældende sted.

Desuden viste overvågningsbilleder fra en lokal tankstation, at gummigeden blev tanket op, før den kørte ind over klitterne og jævnede dem.

Entreprenøren erkendte sig i retten delvist skyldig. Han hævdede, at han var blevet bestilt til at udføre arbejdet af forretningsmanden, der har en sommerbolig med udsigt over stranden.

Entreprenøren sagde, at han havde modtaget 10.000 kroner i kontanter fra erhvervsmanden for at "skubbe lidt sand".

Denne udlægning blev dog kategorisk afvist af den medtiltalte. Han hævdede i retten, at entreprenøren handlede på egen hånd. Den 62-årige sagde dog, at han måske havde fået "sået et frø" i den yngre mands hoved.

Specialanklager Jan Østergaard krævede i byretten de to mænd idømt hver seks måneders ubetinget fængsel. Det blev det ikke til, men anklagemyndigheden har altså alligevel valgt ikke at gå videre til landsretten med sagen.

Naturområdet er kendt for blandt andet at være motiv for flere skagensmalere.

Eksempelvis maleren P.S. Krøyers værk " Sankt Hansblus på Skagen strand", hvor medlemmer af byens bedre borgerskab samt nogle af de fastboende skagboer står i en stor kreds omkring et sankthansbål på Skagen Sønderstrand.

Frederikshavn Kommune har siden retableret klitterne og har fremsat et krav om erstatning på 311.000 kroner. Det undlod byretten at tage stilling til og har i stedet henvist det til et civilt søgsmål.