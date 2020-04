Anklage: Tyve skar tage op fra Skagen til Sønderborg

Alt dette værktøj står to mænd og to kvinder til at miste, hvis de findes skyldige i en straffesag, som nu kommer for retten.

Tiltalen drejer sig om, at de adskillige gange skal have forsøgt at skære sig ind i supermarkeder og banker ved at bryde gennem taget på bygningerne.

Værktøjet til de påståede natlige kriminelle udflugter rundtom i Jylland og på Fyn ønsker anklagemyndigheden nu at få konfiskeret, fremgår det af anklageskriftet.

Det samme gælder walkie-talkies, arbejdshandsker, rygsække, en lommelygte og en mørk hue - samt kontanter på godt 80.000 og så "diverse dansk chokolade".

Kvartetten blev anholdt i oktober, blandt andet ved et sommerhus nær Sæby. Kort efter blev de af politiet fremhævet som et eksempel på det fænomen, som kaldes "omrejsende kriminelle".

De fire er rumænske statsborgere og risikerer udvisning, såfremt de findes skyldige.

- Vi har været på sporet af dem i noget tid, så jeg er ganske godt tilfreds med, at vi nu har fået dem anholdt, udtalte den daværende leder af specialgruppen Særlig Efterforskning Vest, Brian Voss Olsen.

Tiltalen nævner 17 tilfælde, hvor gerningsmænd forsøgte at gå ovenfra og ned, da de gik på rov særligt i supermarkeder i mindre byer.

SuperBrugsen, Aldi, Spar, Min Købmand, Meny, en tankstation og et par banker er nævnt i anklageskriftet.

De fire kom vidt omkring både i Jylland og på Fyn fra august til oktober, hævdes det. Fra Skagen i nord til Sønderborg i syd. Andre gerningssteder var blandt andet Hemmet, Ødsted, Give, Knebel, Filskov, Kirkendrup, Holluf Pile og Vester Sottrup.

I en række tilfælde bimlede en tyverialarm, og også andre gange var udbyttet et rundt nul. Et sted - hos Dagli'Brugsen i Harboøre - var loftet så stærkt, at selv de påståede specialister ikke formåede at trænge igennem det.

Fire gange var der et udbytte i form af kontanter.

De fire tiltalte, der er i alderen fra 20 til 45 år, nægter sig skyldige. Retten i Randers vurderer beviserne fredag og muligvis også mandag.